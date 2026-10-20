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Минфин Украины оценил стоимость конфликта в 2026 году

Минфин Украины оценил стоимость конфликта в 2026 году - 20.10.2026, ПРАЙМ

Минфин Украины оценил стоимость конфликта в 2026 году

Один день конфликта в 2026 году обходится бюджету Украины в 266 миллионов долларов, следует из данных украинского минфина, который проанализировало РИА Новости. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T06:30+0300

2026-10-20T06:30+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Один день конфликта в 2026 году обходится бюджету Украины в 266 миллионов долларов, следует из данных украинского минфина, который проанализировало РИА Новости. По информации министерства финансов Украины, в 2026 году в общей сложности страна выделит из своего бюджета на содержание ВСУ 4,37 триллиона гривен, что эквивалентно 97,1 миллиарда долларов. В эту сумму заложены зарплаты военным, закупка вооружения и техники, резервные средства на непредвиденные траты и прочие расходы. Таким образом, один день конфликта в 2026 году обходится украинскому бюджету в среднем в 266 миллионов долларов. В 2027 году финансовая нагрузка на украинский бюджет продолжит расти. Законопроект предусматривает увеличение военных расходов до 108,6 миллиарда долларов. Это значит, что стоимость одного дня конфликта для для Украины вырастет до 297,5 миллионов долларов. Однако эта сумма отражает лишь прямые бюджетные расходы Украины. В нее не включена стоимость западного вооружения, которое страна получает от спонсоров. Поэтому оценки общей стоимости конфликта могут сильно разниться. Так, в мае министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что один день реальных военных действий обходится стране примерно в 450 миллионов долларов. В МИД России не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. При этом Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, отказывается проводить выборы.

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мировая экономика, украина, запад, сша, андрей сибига, дмитрий песков, дональд трамп, всу, мид рф, мид