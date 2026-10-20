https://1prime.ru/20261020/minfin-874435373.html
Минфин на аукционах 21 октября предложит ОФЗ серий 26253 и 26235
Минфин на аукционах 21 октября предложит ОФЗ серий 26253 и 26235 - 20.10.2026, ПРАЙМ
Минфин на аукционах 21 октября предложит ОФЗ серий 26253 и 26235
Минфин России в среду, 21 октября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:09+0300
2026-10-20T16:09+0300
2026-10-20T16:09+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 21 октября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года и ОФЗ также с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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финансы, рынок, россия, минфин рф, минфин
Финансы, Рынок, РОССИЯ, Минфин РФ, Минфин
Минфин на аукционах 21 октября предложит ОФЗ серий 26253 и 26235
Минфин 21 октября на аукционах по размещению ОФЗ предложит бумаги двух выпусков
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 21 октября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года и ОФЗ также с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).