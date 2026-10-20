https://1prime.ru/20261020/minfin-874435373.html

Минфин на аукционах 21 октября предложит ОФЗ серий 26253 и 26235

Минфин на аукционах 21 октября предложит ОФЗ серий 26253 и 26235 - 20.10.2026, ПРАЙМ

Минфин на аукционах 21 октября предложит ОФЗ серий 26253 и 26235

Минфин России в среду, 21 октября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:09+0300

2026-10-20T16:09+0300

2026-10-20T16:09+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 21 октября, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением в октябре 2038 года и ОФЗ также с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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