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Минфин тесно сотрудничает с комитетом Госдумы по бюджету, заявил Силуанов

Минфин тесно сотрудничает с комитетом Госдумы по бюджету, заявил Силуанов - 20.10.2026, ПРАЙМ

Минфин тесно сотрудничает с комитетом Госдумы по бюджету, заявил Силуанов

Минфин России всегда тесно и конструктивно сотрудничает с комитетом Госдумы по бюджету и налогам по бюджетным вопросам, сказал министр финансов РФ Антон... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:21+0300

2026-10-20T16:21+0300

2026-10-20T16:21+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минфин России всегда тесно и конструктивно сотрудничает с комитетом Госдумы по бюджету и налогам по бюджетным вопросам, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы с комитетом по бюджету очень тесно сотрудничаем, не только при подготовке, рассмотрении бюджетов, но и в течение всего года, потому что у нас бюджетный процесс продолжается круглый год. Поэтому мы постоянно на связи с Андреем Михайловичем (главой комитета Макаровым - ред.), с коллегами-депутатами по комитету и хотим поблагодарить за такое конструктивное сотрудничество", - сказал журналистам Силуанов по итогам заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, в последнее время Минфину и комитету приходится принимать непростые решения. "Но в ходе дискуссий, обсуждений мы всегда чувствуем поддержку, мы всегда чувствуем понимание, находим компромиссы, компромиссные решения принимаем. И эти решения всегда идут на пользу и финансовой стабильности, изысканию ресурсов на те задачи, которые стоят перед нами", - отметил министр. Комитет Госдумы по бюджету и налогам ранее во вторник поддержал утверждение Силуанова вице-премьером – министром финансов РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года. В период с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, антон силуанов, михаил мишустин, владимир путин, госдума, минфин, минфин рф