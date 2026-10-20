https://1prime.ru/20261020/minpromtorg-874427280.html

Минпромторг профинансировал работу по замене двигателей SSJ-100

Минпромторг профинансировал работу по замене двигателей SSJ-100 - 20.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг профинансировал работу по замене двигателей SSJ-100

Министерство промышленности и торговли России профинансировало научно-исследовательскую работу по замене двигателей самолетов SSJ-100, заявил глава Минпромторга | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:57+0300

2026-10-20T13:57+0300

2026-10-20T14:00+0300

бизнес

промышленность

россия

антон алиханов

минпромторг

ssj-100

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874427280.jpg?1792494033

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России профинансировало научно-исследовательскую работу по замене двигателей самолетов SSJ-100, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. "У нас больше 130 самолетов Superjet сейчас летают на двигателях SaM-146. Мы сейчас профинансировали научно-исследовательскую работу, которая подразумевает pin-to-pin, так называемую замену на двигатели ПД-8 для того, чтобы продлить эксплуатацию действующего парка", - сказал Алиханов на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам. В июне Алиханов сообщал, что Минпромторг изыскал средства на проведение опытно-конструкторских работ по замене французского двигателя на российский у прошлой модели "Суперджета". Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе над ним задействована широкая кооперация предприятий в контуре ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, антон алиханов, минпромторг, ssj-100