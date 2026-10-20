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Минпромторг профинансировал работу по замене двигателей SSJ-100 - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг профинансировал работу по замене двигателей SSJ-100
Минпромторг профинансировал работу по замене двигателей SSJ-100 - 20.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг профинансировал работу по замене двигателей SSJ-100
Министерство промышленности и торговли России профинансировало научно-исследовательскую работу по замене двигателей самолетов SSJ-100, заявил глава Минпромторга | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:57+0300
2026-10-20T14:00+0300
бизнес
промышленность
россия
антон алиханов
минпромторг
ssj-100
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874427280.jpg?1792494033
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России профинансировало научно-исследовательскую работу по замене двигателей самолетов SSJ-100, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. "У нас больше 130 самолетов Superjet сейчас летают на двигателях SaM-146. Мы сейчас профинансировали научно-исследовательскую работу, которая подразумевает pin-to-pin, так называемую замену на двигатели ПД-8 для того, чтобы продлить эксплуатацию действующего парка", - сказал Алиханов на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам. В июне Алиханов сообщал, что Минпромторг изыскал средства на проведение опытно-конструкторских работ по замене французского двигателя на российский у прошлой модели "Суперджета". Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе над ним задействована широкая кооперация предприятий в контуре ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.
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бизнес, промышленность, россия, антон алиханов, минпромторг, ssj-100
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, SSJ-100
13:57 20.10.2026 (обновлено: 14:00 20.10.2026)
 
Минпромторг профинансировал работу по замене двигателей SSJ-100

Минпромторг профинансировал научно-исследовательскую работу по замене двигателей SSJ-100

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России профинансировало научно-исследовательскую работу по замене двигателей самолетов SSJ-100, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"У нас больше 130 самолетов Superjet сейчас летают на двигателях SaM-146. Мы сейчас профинансировали научно-исследовательскую работу, которая подразумевает pin-to-pin, так называемую замену на двигатели ПД-8 для того, чтобы продлить эксплуатацию действующего парка", - сказал Алиханов на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам.
В июне Алиханов сообщал, что Минпромторг изыскал средства на проведение опытно-конструкторских работ по замене французского двигателя на российский у прошлой модели "Суперджета".
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе над ним задействована широкая кооперация предприятий в контуре ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯАнтон АлихановМинпромторгSSJ-100
 
 
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