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Минтранс ожидает инвестпрограмму РЖД в объеме, сопоставимом с 2026 годом

Минтранс ожидает инвестпрограмму РЖД в объеме, сопоставимом с 2026 годом - 20.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс ожидает инвестпрограмму РЖД в объеме, сопоставимом с 2026 годом

Минтранс России ожидает инвестпрограмму РЖД на 2027 год в объеме, сопоставимом с 2026 годом, сообщил журналистам министр транспорта России Андрей Никитин. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:18+0300

2026-10-20T11:18+0300

2026-10-20T11:18+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минтранс России ожидает инвестпрограмму РЖД на 2027 год в объеме, сопоставимом с 2026 годом, сообщил журналистам министр транспорта России Андрей Никитин. "Мы смотрим сейчас. Рано комментировать. РЖД предлагают различные варианты, мы с коллегами совместно отрабатываем", - ответил Никитин в кулуарах Госдумы на вопрос РИА Новости об объеме финансирования инвестпрограммы РЖД на 2027 год. "Я думаю, сопоставимые будут цифры… Дальше будем смотреть", - добавил Никитин на вопрос, больше, меньше или на уровне 2026 года будут цифры на следующий год. РЖД подготовили проект инвестпрограммы на 2027 год, она достаточно сбалансирована, глобальных изменений с точки зрения объемов финансирования по сравнению с предыдущим годом нет, сообщал 14 октября журналистам замминистра транспорта России Алексей Шило. Совет директоров РЖД в декабре прошлого года утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. Однако в сентябре в интервью ИС "Вести" гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей. Компания, добавлял он, надеется на прирост инвестпрограммы в 2027 году. Минтранс России в базовым сценарии ожидает сохранения объема инвестпрограммы РЖД на 2027 год на уровне 2026 года, сообщал в интервью РИА Новости в конце августа министр транспорта России Андрей Никитин.

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бизнес, россия, олег белозеров, ржд, госдума