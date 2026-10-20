Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс ожидает инвестпрограмму РЖД в объеме, сопоставимом с 2026 годом - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/mintrans-874416870.html
Минтранс ожидает инвестпрограмму РЖД в объеме, сопоставимом с 2026 годом
Минтранс ожидает инвестпрограмму РЖД в объеме, сопоставимом с 2026 годом - 20.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс ожидает инвестпрограмму РЖД в объеме, сопоставимом с 2026 годом
Минтранс России ожидает инвестпрограмму РЖД на 2027 год в объеме, сопоставимом с 2026 годом, сообщил журналистам министр транспорта России Андрей Никитин. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:18+0300
2026-10-20T11:18+0300
бизнес
россия
олег белозеров
ржд
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874416870.jpg?1792484310
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минтранс России ожидает инвестпрограмму РЖД на 2027 год в объеме, сопоставимом с 2026 годом, сообщил журналистам министр транспорта России Андрей Никитин. "Мы смотрим сейчас. Рано комментировать. РЖД предлагают различные варианты, мы с коллегами совместно отрабатываем", - ответил Никитин в кулуарах Госдумы на вопрос РИА Новости об объеме финансирования инвестпрограммы РЖД на 2027 год. "Я думаю, сопоставимые будут цифры… Дальше будем смотреть", - добавил Никитин на вопрос, больше, меньше или на уровне 2026 года будут цифры на следующий год. РЖД подготовили проект инвестпрограммы на 2027 год, она достаточно сбалансирована, глобальных изменений с точки зрения объемов финансирования по сравнению с предыдущим годом нет, сообщал 14 октября журналистам замминистра транспорта России Алексей Шило. Совет директоров РЖД в декабре прошлого года утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. Однако в сентябре в интервью ИС "Вести" гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей. Компания, добавлял он, надеется на прирост инвестпрограммы в 2027 году. Минтранс России в базовым сценарии ожидает сохранения объема инвестпрограммы РЖД на 2027 год на уровне 2026 года, сообщал в интервью РИА Новости в конце августа министр транспорта России Андрей Никитин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, олег белозеров, ржд, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Олег Белозеров, РЖД, Госдума
11:18 20.10.2026
 
Минтранс ожидает инвестпрограмму РЖД в объеме, сопоставимом с 2026 годом

Минтранс ожидает инвестпрограмму РЖД на 2027 год в объеме, сопоставимом с 2026 годом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минтранс России ожидает инвестпрограмму РЖД на 2027 год в объеме, сопоставимом с 2026 годом, сообщил журналистам министр транспорта России Андрей Никитин.
"Мы смотрим сейчас. Рано комментировать. РЖД предлагают различные варианты, мы с коллегами совместно отрабатываем", - ответил Никитин в кулуарах Госдумы на вопрос РИА Новости об объеме финансирования инвестпрограммы РЖД на 2027 год.
"Я думаю, сопоставимые будут цифры… Дальше будем смотреть", - добавил Никитин на вопрос, больше, меньше или на уровне 2026 года будут цифры на следующий год.
РЖД подготовили проект инвестпрограммы на 2027 год, она достаточно сбалансирована, глобальных изменений с точки зрения объемов финансирования по сравнению с предыдущим годом нет, сообщал 14 октября журналистам замминистра транспорта России Алексей Шило.
Совет директоров РЖД в декабре прошлого года утвердил инвестиционную программу компании на 2026 год в размере 713,6 миллиарда рублей. Однако в сентябре в интервью ИС "Вести" гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что объем инвестпрограммы РЖД на 2026 год вырос до 783 миллиардов рублей. Компания, добавлял он, надеется на прирост инвестпрограммы в 2027 году.
Минтранс России в базовым сценарии ожидает сохранения объема инвестпрограммы РЖД на 2027 год на уровне 2026 года, сообщал в интервью РИА Новости в конце августа министр транспорта России Андрей Никитин.
 
БизнесРОССИЯОлег БелозеровРЖДГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала