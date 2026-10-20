https://1prime.ru/20261020/mintrans-874446825.html
Минтранс разработал правила техосмотра автомобилей на передвижных станциях
Минтранс разработал правила техосмотра автомобилей на передвижных станциях - 20.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс разработал правила техосмотра автомобилей на передвижных станциях
Минтранс России разработал правила проведения техосмотра автомобилей на передвижных диагностических линиях вне специализированных пунктов, соответствующий... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T21:42+0300
2026-10-20T21:42+0300
2026-10-20T21:44+0300
бизнес
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минтранс России разработал правила проведения техосмотра автомобилей на передвижных диагностических линиях вне специализированных пунктов, соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале официальной публикации проектов правовых актов. "Предлагается установить особенности проведения технического осмотра вне пунктов технического осмотра с использованием передвижных диагностических линий, в том числе, направленный на исключение возможности фальсификации прохождения обязательных процедур, а также на повышение безопасности дорожного движения", - говорится в сводном отчете к документу. Указывается, что передвижные диагностические линии (ПДЛ) сегодня используют 283 компании. Их применение разрешено в регионах, в которых нет достаточного количества стационарных пунктов ТО. Требования к оборудованию ПДЛ установлены постановлением правительства РФ и действуют до 1 марта 2027 года. Минтранс же намерен закрепить их в своем приказе с внесением ряда изменений. Документ предполагает разрешение использования ПДЛ в местах, расположенных на расстоянии более 100 километров от ближайшего стационарного пункта техосмотра, а также на предприятиях, где используются машины, не выезжающие на дороги общего пользования. Также Минтранс предлагает закрепить обязанность операторов ПДЛ соблюдать климатические условия эксплуатации мобильных пунктов, установленные их производителем. К примеру, если минимально разрешенная температура работы устройства составляет минус 30 градусов по Цельсию, то при такой температуре нельзя будет проводить ТО. Предполагается, что новые правила будут действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2033 года.
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бизнес, россия
Минтранс разработал правила техосмотра автомобилей на передвижных станциях
Минтранс разработал правила техосмотра автомобилей на передвижных диагностических линиях
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Минтранс России разработал правила проведения техосмотра автомобилей на передвижных диагностических линиях вне специализированных пунктов, соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале официальной публикации проектов правовых актов.
"Предлагается установить особенности проведения технического осмотра вне пунктов технического осмотра с использованием передвижных диагностических линий, в том числе, направленный на исключение возможности фальсификации прохождения обязательных процедур, а также на повышение безопасности дорожного движения", - говорится в сводном отчете к документу.
Указывается, что передвижные диагностические линии (ПДЛ) сегодня используют 283 компании. Их применение разрешено в регионах, в которых нет достаточного количества стационарных пунктов ТО.
Требования к оборудованию ПДЛ установлены постановлением правительства РФ и действуют до 1 марта 2027 года. Минтранс же намерен закрепить их в своем приказе с внесением ряда изменений.
Документ предполагает разрешение использования ПДЛ в местах, расположенных на расстоянии более 100 километров от ближайшего стационарного пункта техосмотра, а также на предприятиях, где используются машины, не выезжающие на дороги общего пользования.
Также Минтранс предлагает закрепить обязанность операторов ПДЛ соблюдать климатические условия эксплуатации мобильных пунктов, установленные их производителем. К примеру, если минимально разрешенная температура работы устройства составляет минус 30 градусов по Цельсию, то при такой температуре нельзя будет проводить ТО.
Предполагается, что новые правила будут действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2033 года.