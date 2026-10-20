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Мишустин предложил начать создание цифровых платформ ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин предложил начать создание цифровых платформ ШОС
Мишустин предложил начать создание цифровых платформ ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин предложил начать создание цифровых платформ ШОС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил уже в ближайшее время начать создание цифровых платформ ШОС для развития международных мультимодальных грузовых... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:18+0300
2026-10-20T11:18+0300
россия
душанбе
михаил мишустин
шос
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил уже в ближайшее время начать создание цифровых платформ ШОС для развития международных мультимодальных грузовых перевозок. Мишустин во вторник принимает участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В Душанбе планируется принять концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утвердить инициативу о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств - членов ШОС. "По итогам заседания мы утвердим концепцию создания цифровых платформ ШОС для развития международных мультимодальных грузовых перевозок. Здесь бы я предложил, не теряя темпов, начать ее практическую реализацию в ближайшее время", - сказал Мишустин на заседании в узком составе.
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россия, душанбе, михаил мишустин, шос
РОССИЯ, Душанбе, Михаил Мишустин, ШОС
11:18 20.10.2026
 
Мишустин предложил начать создание цифровых платформ ШОС

Мишустин: необходимо в ближайшее время начать создание цифровых платформ ШОС

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил уже в ближайшее время начать создание цифровых платформ ШОС для развития международных мультимодальных грузовых перевозок.
Мишустин во вторник принимает участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В Душанбе планируется принять концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утвердить инициативу о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств - членов ШОС.
"По итогам заседания мы утвердим концепцию создания цифровых платформ ШОС для развития международных мультимодальных грузовых перевозок. Здесь бы я предложил, не теряя темпов, начать ее практическую реализацию в ближайшее время", - сказал Мишустин на заседании в узком составе.
 
РОССИЯДушанбеМихаил МишустинШОС
 
 
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