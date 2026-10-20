https://1prime.ru/20261020/mishustin-874416955.html
Мишустин предложил начать создание цифровых платформ ШОС
Мишустин предложил начать создание цифровых платформ ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин предложил начать создание цифровых платформ ШОС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил уже в ближайшее время начать создание цифровых платформ ШОС для развития международных мультимодальных грузовых... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:18+0300
2026-10-20T11:18+0300
2026-10-20T11:18+0300
россия
душанбе
михаил мишустин
шос
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874416955.jpg?1792484327
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил уже в ближайшее время начать создание цифровых платформ ШОС для развития международных мультимодальных грузовых перевозок. Мишустин во вторник принимает участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В Душанбе планируется принять концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утвердить инициативу о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств - членов ШОС. "По итогам заседания мы утвердим концепцию создания цифровых платформ ШОС для развития международных мультимодальных грузовых перевозок. Здесь бы я предложил, не теряя темпов, начать ее практическую реализацию в ближайшее время", - сказал Мишустин на заседании в узком составе.
душанбе
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, душанбе, михаил мишустин, шос
РОССИЯ, Душанбе, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин предложил начать создание цифровых платформ ШОС
Мишустин: необходимо в ближайшее время начать создание цифровых платформ ШОС
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил уже в ближайшее время начать создание цифровых платформ ШОС для развития международных мультимодальных грузовых перевозок.
Мишустин
во вторник принимает участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В Душанбе
планируется принять концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и утвердить инициативу о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств - членов ШОС
.
"По итогам заседания мы утвердим концепцию создания цифровых платформ ШОС для развития международных мультимодальных грузовых перевозок. Здесь бы я предложил, не теряя темпов, начать ее практическую реализацию в ближайшее время", - сказал Мишустин на заседании в узком составе.