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Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии

Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии - 20.10.2026, ПРАЙМ

Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии

Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии и готова увеличивать экспорт сельскохозяйственных товаров, заявил... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:25+0300

2026-10-20T11:25+0300

2026-10-20T11:25+0300

сельское хозяйство

россия

евразия

таджикистан

михаил мишустин

шос

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии и готова увеличивать экспорт сельскохозяйственных товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане. "Россия является основным партнером стран ШОС в сфере сельского хозяйства, играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии. Готова увеличивать экспорт товаров агропромышленного комплекса", - сказал Мишустин. Российский премьер подчеркнул, что российский экспорт товаров АПК вырос в 2025 году на 12,5% и составил 22 миллиарда долларов. "В страны ШОС направляется более половины, если быть точнее - 54,4% от общего объема поставок российской сельхозпродукции на внешние рынки", - добавил он.

евразия

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сельское хозяйство, россия, евразия, таджикистан, михаил мишустин, шос