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Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии
Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии
Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии и готова увеличивать экспорт сельскохозяйственных товаров, заявил... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:25+0300
2026-10-20T11:25+0300
2026-10-20T11:25+0300
сельское хозяйство
россия
евразия
таджикистан
михаил мишустин
шос
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии и готова увеличивать экспорт сельскохозяйственных товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане. "Россия является основным партнером стран ШОС в сфере сельского хозяйства, играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии. Готова увеличивать экспорт товаров агропромышленного комплекса", - сказал Мишустин. Российский премьер подчеркнул, что российский экспорт товаров АПК вырос в 2025 году на 12,5% и составил 22 миллиарда долларов. "В страны ШОС направляется более половины, если быть точнее - 54,4% от общего объема поставок российской сельхозпродукции на внешние рынки", - добавил он.
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сельское хозяйство, россия, евразия, таджикистан, михаил мишустин, шос
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЕВРАЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Михаил Мишустин, ШОС
Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии
Мишустин: Россия участвует в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии и готова увеличивать экспорт сельскохозяйственных товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС
в Таджикистане
.
"Россия является основным партнером стран ШОС в сфере сельского хозяйства, играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии
. Готова увеличивать экспорт товаров агропромышленного комплекса", - сказал Мишустин
.
Российский премьер подчеркнул, что российский экспорт товаров АПК вырос в 2025 году на 12,5% и составил 22 миллиарда долларов.
"В страны ШОС направляется более половины, если быть точнее - 54,4% от общего объема поставок российской сельхозпродукции на внешние рынки", - добавил он.