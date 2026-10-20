Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/mishustin-874417535.html
Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии
Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии
Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии и готова увеличивать экспорт сельскохозяйственных товаров, заявил... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:25+0300
2026-10-20T11:25+0300
сельское хозяйство
россия
евразия
таджикистан
михаил мишустин
шос
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874417535.jpg?1792484719
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии и готова увеличивать экспорт сельскохозяйственных товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане. "Россия является основным партнером стран ШОС в сфере сельского хозяйства, играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии. Готова увеличивать экспорт товаров агропромышленного комплекса", - сказал Мишустин. Российский премьер подчеркнул, что российский экспорт товаров АПК вырос в 2025 году на 12,5% и составил 22 миллиарда долларов. "В страны ШОС направляется более половины, если быть точнее - 54,4% от общего объема поставок российской сельхозпродукции на внешние рынки", - добавил он.
евразия
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, евразия, таджикистан, михаил мишустин, шос
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЕВРАЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Михаил Мишустин, ШОС
11:25 20.10.2026
 
Россия играет ключевую роль в продовольственной безопасности в Евразии

Мишустин: Россия участвует в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии и готова увеличивать экспорт сельскохозяйственных товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане.
"Россия является основным партнером стран ШОС в сфере сельского хозяйства, играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Евразии. Готова увеличивать экспорт товаров агропромышленного комплекса", - сказал Мишустин.
Российский премьер подчеркнул, что российский экспорт товаров АПК вырос в 2025 году на 12,5% и составил 22 миллиарда долларов.
"В страны ШОС направляется более половины, если быть точнее - 54,4% от общего объема поставок российской сельхозпродукции на внешние рынки", - добавил он.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯЕВРАЗИЯТАДЖИКИСТАНМихаил МишустинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала