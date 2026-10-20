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Мишустин назвал новые транспортные маршруты драйверами роста в ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин назвал новые транспортные маршруты драйверами роста в ШОС
Мишустин назвал новые транспортные маршруты драйверами роста в ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал новые транспортные маршруты драйверами роста в ШОС
Новые транспортные маршруты, в том числе международный коридор "Север - Юг", призваны стать драйверами экономического роста на пространстве Шанхайской... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:37+0300
2026-10-20T11:37+0300
россия
таджикистан
михаил мишустин
шос
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Новые транспортные маршруты, в том числе международный коридор "Север - Юг", призваны стать драйверами экономического роста на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства РФ во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане. "Рассматриваем транспортные маршруты, в том числе международный коридор "Север - Юг", как драйвер экономического роста и укрепления логистической взаимосвязанности на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул Мишустин. Он отметил, что российская сторона предлагает активнее внедрять передовые цифровые решения в транспортной сфере. "Речь идет о переходе на электронный документооборот в грузоперевозках, мы серьезно много лет этим проектом занимаемся. Это позволит повысить пропускную способность, и основные магистрали региона увеличат товарные потоки на глобальном уровне", - пояснил премьер.
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россия, таджикистан, михаил мишустин, шос
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Михаил Мишустин, ШОС
11:37 20.10.2026
 
Мишустин назвал новые транспортные маршруты драйверами роста в ШОС

Мишустин: новые транспортные маршруты должны стать драйверами экономического роста в ШОС

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Новые транспортные маршруты, в том числе международный коридор "Север - Юг", призваны стать драйверами экономического роста на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства РФ во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане.
"Рассматриваем транспортные маршруты, в том числе международный коридор "Север - Юг", как драйвер экономического роста и укрепления логистической взаимосвязанности на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что российская сторона предлагает активнее внедрять передовые цифровые решения в транспортной сфере.
"Речь идет о переходе на электронный документооборот в грузоперевозках, мы серьезно много лет этим проектом занимаемся. Это позволит повысить пропускную способность, и основные магистрали региона увеличат товарные потоки на глобальном уровне", - пояснил премьер.
 
РОССИЯТАДЖИКИСТАНМихаил МишустинШОС
 
 
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