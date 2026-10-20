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Мишустин назвал новые транспортные маршруты драйверами роста в ШОС

Мишустин назвал новые транспортные маршруты драйверами роста в ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал новые транспортные маршруты драйверами роста в ШОС

Новые транспортные маршруты, в том числе международный коридор "Север - Юг", призваны стать драйверами экономического роста на пространстве Шанхайской... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:37+0300

2026-10-20T11:37+0300

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таджикистан

михаил мишустин

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Новые транспортные маршруты, в том числе международный коридор "Север - Юг", призваны стать драйверами экономического роста на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства РФ во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане. "Рассматриваем транспортные маршруты, в том числе международный коридор "Север - Юг", как драйвер экономического роста и укрепления логистической взаимосвязанности на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул Мишустин. Он отметил, что российская сторона предлагает активнее внедрять передовые цифровые решения в транспортной сфере. "Речь идет о переходе на электронный документооборот в грузоперевозках, мы серьезно много лет этим проектом занимаемся. Это позволит повысить пропускную способность, и основные магистрали региона увеличат товарные потоки на глобальном уровне", - пояснил премьер.

таджикистан

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россия, таджикистан, михаил мишустин, шос