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Мишустин призвал ШОС создать современную финансовую инфраструктуру

Мишустин призвал ШОС создать современную финансовую инфраструктуру - 20.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал ШОС создать современную финансовую инфраструктуру

ШОС важно создавать современную финансовую инфраструктуру расчетов на фоне санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:55+0300

2026-10-20T11:55+0300

2026-10-20T11:55+0300

финансы

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михаил мишустин

шос

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. ШОС важно создавать современную финансовую инфраструктуру расчетов на фоне санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане. "В условиях растущего санкционного давления очень важно продолжить формирование современной финансовой инфраструктуры расчетов. Мы об этом говорим постоянно, это необходимо для развития национальных экономик и реализации масштабных инвестпроектов", - сказал российский премьер. "У нас в ШОС для этого есть все возможности", - добавил он.

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финансы, банки, таджикистан, михаил мишустин, шос