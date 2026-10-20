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Мишустин призвал ШОС создать современную финансовую инфраструктуру
Мишустин призвал ШОС создать современную финансовую инфраструктуру - 20.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал ШОС создать современную финансовую инфраструктуру
ШОС важно создавать современную финансовую инфраструктуру расчетов на фоне санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:55+0300
2026-10-20T11:55+0300
2026-10-20T11:55+0300
финансы
банки
таджикистан
михаил мишустин
шос
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. ШОС важно создавать современную финансовую инфраструктуру расчетов на фоне санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане.
"В условиях растущего санкционного давления очень важно продолжить формирование современной финансовой инфраструктуры расчетов. Мы об этом говорим постоянно, это необходимо для развития национальных экономик и реализации масштабных инвестпроектов", - сказал российский премьер.
"У нас в ШОС для этого есть все возможности", - добавил он.
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финансы, банки, таджикистан, михаил мишустин, шос
Финансы, Банки, ТАДЖИКИСТАН, Михаил Мишустин, ШОС
Мишустин призвал ШОС создать современную финансовую инфраструктуру
Мишустин: ШОС важно создавать современную финансовую инфраструктуру расчетов
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. ШОС важно создавать современную финансовую инфраструктуру расчетов на фоне санкционного давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Таджикистане.
"В условиях растущего санкционного давления очень важно продолжить формирование современной финансовой инфраструктуры расчетов. Мы об этом говорим постоянно, это необходимо для развития национальных экономик и реализации масштабных инвестпроектов", - сказал российский премьер.
"У нас в ШОС для этого есть все возможности", - добавил он.