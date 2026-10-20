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Мишустин назвал "Газпром" большим партнером Китая - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин назвал "Газпром" большим партнером Китая
Мишустин назвал "Газпром" большим партнером Китая - 20.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал "Газпром" большим партнером Китая
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время экскурсии с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Царском селе назвал "Газпром" большим партнером КНР. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T22:39+0300
2026-10-20T22:44+0300
россия
китай
кнр
санкт-петербург
михаил мишустин
газпром
госсовет
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С. ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время экскурсии с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Царском селе назвал "Газпром" большим партнером КНР. Мишустин во вторник провел экскурсию по Царскому селу для Ли Цяна, который приехал в Санкт-Петербург впервые. При посещении Екатерининского дворца директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова, которая сопровождала гостей, рассказала, что комнаты, где жила императрица Екатерина II, были восстановлены при финансовой поддержке "Газпрома". "Партнера, большого партнера наших китайских друзей", - сказал Мишустин. Российский премьер добавил, что "Газпром" вкладывает очень много средств в отечественную культуру. Ли Цян прилетел в Санкт-Петербург во вторник для участия в регулярной встрече руководителей кабминов РФ и КНР. Мишустин лично встретил китайского коллегу в Северной столице.
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россия, китай, кнр, санкт-петербург, михаил мишустин, газпром, госсовет
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Мишустин, Газпром, Госсовет
22:39 20.10.2026 (обновлено: 22:44 20.10.2026)
 

Мишустин назвал "Газпром" большим партнером Китая

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С. ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время экскурсии с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Царском селе назвал "Газпром" большим партнером КНР.
Мишустин во вторник провел экскурсию по Царскому селу для Ли Цяна, который приехал в Санкт-Петербург впервые. При посещении Екатерининского дворца директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова, которая сопровождала гостей, рассказала, что комнаты, где жила императрица Екатерина II, были восстановлены при финансовой поддержке "Газпрома".
"Партнера, большого партнера наших китайских друзей", - сказал Мишустин.
Российский премьер добавил, что "Газпром" вкладывает очень много средств в отечественную культуру.
Ли Цян прилетел в Санкт-Петербург во вторник для участия в регулярной встрече руководителей кабминов РФ и КНР. Мишустин лично встретил китайского коллегу в Северной столице.
 
РОССИЯКИТАЙКНРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМихаил МишустинГазпромГоссовет
 
 
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