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Монголия заинтересована в реализации крупных проектов в ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Монголия заинтересована в реализации крупных проектов в ШОС
Монголия заинтересована в реализации крупных проектов в ШОС - 20.10.2026, ПРАЙМ
Монголия заинтересована в реализации крупных проектов в ШОС
Монголия заинтересована в реализации крупных проектов в области инфраструктуры и энергетики вместе со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:35+0300
2026-10-20T12:48+0300
мировая экономика
монголия
азия
европа
шос
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Монголия заинтересована в реализации крупных проектов в области инфраструктуры и энергетики вместе со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития Монголии Жадамбын Энхбаяр на заседании Совета глав правительств стран ШОС. "Мы заинтересованы в совместной с государствами-участниками ШОС реализации крупных проектов в области инфраструктуры, градостроительства и энергетики", - сказал Энхбаяр. Как отметил первый вице-премьер, в подобных проектах страна намерена опираться на выгодное географическое положение Монголии и руководствоваться своей целью по превращению Монголии в транзитный транспортно-логистический узел, соединяющий Азию и Европу в сферах торговли, туризма, транспорта и логистики.
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мировая экономика, монголия, азия, европа, шос
Мировая экономика, МОНГОЛИЯ, АЗИЯ, ЕВРОПА, ШОС
12:35 20.10.2026 (обновлено: 12:48 20.10.2026)
 
Монголия заинтересована в реализации крупных проектов в ШОС

Монголия заинтересована в реализации проектов в области инфраструктуры и энергетики в ШОС

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Монголия заинтересована в реализации крупных проектов в области инфраструктуры и энергетики вместе со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития Монголии Жадамбын Энхбаяр на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
"Мы заинтересованы в совместной с государствами-участниками ШОС реализации крупных проектов в области инфраструктуры, градостроительства и энергетики", - сказал Энхбаяр.
Как отметил первый вице-премьер, в подобных проектах страна намерена опираться на выгодное географическое положение Монголии и руководствоваться своей целью по превращению Монголии в транзитный транспортно-логистический узел, соединяющий Азию и Европу в сферах торговли, туризма, транспорта и логистики.
 
Мировая экономикаМОНГОЛИЯАЗИЯЕВРОПАШОС
 
 
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