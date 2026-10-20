https://1prime.ru/20261020/morozov-874425345.html

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Окладниковой на пост вице-премьера

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Окладниковой на пост вице-премьера - 20.10.2026, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Окладниковой на пост вице-премьера

Профильный комитет Госдумы по контролю единодушно поддержал кандидатуру первого замминистра финансов Ирины Окладниковой на должность вице-премьера РФ, заявил... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:22+0300

2026-10-20T13:22+0300

2026-10-20T13:22+0300

финансы

банки

приморский край

михаил мишустин

владимир путин

вячеслав володин

госдума

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0a/18/863904700_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e778da0fbb465240f54db03192c9dce9.jpg

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Профильный комитет Госдумы по контролю единодушно поддержал кандидатуру первого замминистра финансов Ирины Окладниковой на должность вице-премьера РФ, заявил глава комитета Олег Морозов. "Мы единодушно поддержали ее кандидатуру", - сказал Морозов, отвечая на вопрос РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил, что 20 октября профильные думские комитеты проведут встречи с кандидатами на должности в правительстве РФ после их рассмотрения во фракциях. По его словам, на пленарном заседании рассмотрение кандидатур состоится 21 октября. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства предложена кандидатура Окладниковой, на должность вице-премьера - полпреда президента в ДВФО - кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Кандидатура главы Минтранса Андрея Никитина предложена на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. А на новую должность вице-премьера - министра финансов предложена кандидатура Антона Силуанова. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина. Он также пояснил, что все вице-премьеры РФ продолжат работу на своих должностях до выхода соответствующих указов главы российского государства.

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, приморский край, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума, росавиация