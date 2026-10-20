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Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Окладниковой на пост вице-премьера - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Окладниковой на пост вице-премьера
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Окладниковой на пост вице-премьера - 20.10.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Окладниковой на пост вице-премьера
Профильный комитет Госдумы по контролю единодушно поддержал кандидатуру первого замминистра финансов Ирины Окладниковой на должность вице-премьера РФ, заявил... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:22+0300
2026-10-20T13:22+0300
финансы
банки
приморский край
михаил мишустин
владимир путин
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Профильный комитет Госдумы по контролю единодушно поддержал кандидатуру первого замминистра финансов Ирины Окладниковой на должность вице-премьера РФ, заявил глава комитета Олег Морозов. "Мы единодушно поддержали ее кандидатуру", - сказал Морозов, отвечая на вопрос РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил, что 20 октября профильные думские комитеты проведут встречи с кандидатами на должности в правительстве РФ после их рассмотрения во фракциях. По его словам, на пленарном заседании рассмотрение кандидатур состоится 21 октября. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства предложена кандидатура Окладниковой, на должность вице-премьера - полпреда президента в ДВФО - кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Кандидатура главы Минтранса Андрея Никитина предложена на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. А на новую должность вице-премьера - министра финансов предложена кандидатура Антона Силуанова. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина. Он также пояснил, что все вице-премьеры РФ продолжат работу на своих должностях до выхода соответствующих указов главы российского государства.
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финансы, банки, приморский край, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума, росавиация
Финансы, Банки, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума, Росавиация
13:22 20.10.2026
 
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Окладниковой на пост вице-премьера

Морозов: комитет Госдумы поддержал кандидатуру Окладниковой на пост вице-премьера

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Профильный комитет Госдумы по контролю единодушно поддержал кандидатуру первого замминистра финансов Ирины Окладниковой на должность вице-премьера РФ, заявил глава комитета Олег Морозов.
"Мы единодушно поддержали ее кандидатуру", - сказал Морозов, отвечая на вопрос РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил, что 20 октября профильные думские комитеты проведут встречи с кандидатами на должности в правительстве РФ после их рассмотрения во фракциях. По его словам, на пленарном заседании рассмотрение кандидатур состоится 21 октября.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры новых членов правительства после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
На должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства предложена кандидатура Окладниковой, на должность вице-премьера - полпреда президента в ДВФО - кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Кандидатура главы Минтранса Андрея Никитина предложена на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. А на новую должность вице-премьера - министра финансов предложена кандидатура Антона Силуанова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым изменениям в составе кабмина. Он также пояснил, что все вице-премьеры РФ продолжат работу на своих должностях до выхода соответствующих указов главы российского государства.
 
ФинансыБанкиПРИМОРСКИЙ КРАЙМихаил МишустинВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдумаРосавиация
 
 
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