https://1prime.ru/20261020/mosbirzha-874441861.html
Российский рынок акций по итогам основной сессии подскочил на 1,55%
Российский рынок акций по итогам основной сессии подскочил на 1,55% - 20.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основной сессии подскочил на 1,55%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,55%, следует из данных Московской биржи. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:16+0300
2026-10-20T19:16+0300
2026-10-20T19:16+0300
экономика
рынок
акции
россия
мосбиржа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874441861.jpg?1792512965
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,55%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 1,55% - до 2469,75 пункта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций по итогам основной сессии подскочил на 1,55%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,55%, до 2469,75 пункта