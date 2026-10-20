https://1prime.ru/20261020/mosbirzha-874441861.html

Российский рынок акций по итогам основной сессии подскочил на 1,55%

Российский рынок акций по итогам основной сессии подскочил на 1,55% - 20.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основной сессии подскочил на 1,55%

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,55%, следует из данных Московской биржи. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T19:16+0300

2026-10-20T19:16+0300

2026-10-20T19:16+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,55%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 1,55% - до 2469,75 пункта.

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рынок, акции, россия, мосбиржа