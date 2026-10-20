https://1prime.ru/20261020/mosbirzha-874443297.html

"Пробой сопротивления": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

"Пробой сопротивления": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Пробой сопротивления": аналитики оценили рост индекса Мосбиржи

Российский рынок акций продолжил расти во вторник при поддержке геополитических ожиданий и цен на нефть, которые тем не менее немного снизились ближе к вечеру,... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T19:43+0300

2026-10-20T19:43+0300

2026-10-20T19:43+0300

экономика

рынок

торги

мосбиржа

акции

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874443297.jpg?1792514583

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжил расти во вторник при поддержке геополитических ожиданий и цен на нефть, которые тем не менее немного снизились ближе к вечеру, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 1,55% - до 2469,75 пункта, индекс РТС - на 1,5%, до 938,65 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,16%, до 922,37 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дешевел на 1,11%, до 108,33 доллара за баррель. "Во вторник российский рынок акций продолжил заметно расти. Основной импульс был получен еще в понедельник на вечерней сессии после ряда позитивных заявлений американского президента, а утром вторника инвесторы отыгрывали новости о целом ряде встреч участников переговорного процесса уже в ближайшее время. Впрочем, вечером на рынок давление оказало заметное падение нефтяных цен – на них давили новости о продвижении в обсуждении мирного договора с Ираном", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Индекс Мосбиржи показал еще одну "зеленую" сессию, опираясь на ценовой рост нефти и геополитические надежды, рассказывает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Пробой сильного сопротивления на высоких объемах торгов подтверждает среднесрочный позитивный тренд. Несмотря на близость уровня перекупленности по RSI (индекс относительной силы - ред.), а также важного события в конце недели – опорного заседания ЦБ РФ, технически индекс смотрит вверх", - анализирует Марат Беришев из "Эйлер". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции ДВМП (+3,59 %), "Генетико" (+3,48 %), ЛСР (+2,85 %), "ИКС 5" (+2,07 %), "Башнефти" (+1,94 %). "Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции ПАО "ЦГРМ "Генетико" на информации о том, что компания совместно с Московским клиническим научным центром имени А.С.Логинова и при поддержке правительства Москвы завершили работу над NGS-панелью (технологией комплексных исследований генов) для подбора терапии онкобольным", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Фосагро" (−3,40 %), "Вуш Холдинга" (−2,06 %), "Юнипро" (−0,83 %), "Русгидро" (−0,81 %), "М.Видео" (−0,57 %). Прогнозы Есть риски, что индекс Мосбиржи в среду вернется ниже 2450 пунктов, считает Григорьев. "Поток новостей, связанных с геополитикой и особенно переговорным треком по Украине, может поддерживать энтузиазм покупателей и позволить индексу Мосбиржи все же отметиться выше круглых 2500 пунктов", - заключил Смирнов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, акции, россия