https://1prime.ru/20261020/moshennik-874433299.html

Кировчанка лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на капремонт дома

Кировчанка лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на капремонт дома - 20.10.2026, ПРАЙМ

Кировчанка лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на капремонт дома

Обманутая мошенниками 70-летняя жительница города Кирова лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на якобы капремонт дома, возбуждено уголовное дело, сообщило | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:37+0300

2026-10-20T15:37+0300

2026-10-20T15:37+0300

общество

украина

мвд

росфинмониторинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874433299.jpg?1792499835

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – ПРАЙМ. Обманутая мошенниками 70-летняя жительница города Кирова лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на якобы капремонт дома, возбуждено уголовное дело, сообщило МВД региона. Злоумышленники отправили пенсионерке сообщение со ссылкой, перейдя по которой она якобы давала согласие на проведение в доме капитального ремонта. Нажав на нее, пожилая женщина получила сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги" и переводе от ее имени денег на счет гражданина Украины. Далее мошенники под видом сотрудника Росфинмониторинга и следователя по экономическим преступлениям сообщили женщине, что она подозревается в спонсировании терроризма. Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела и спасти свои сбережения, пенсионерке надлежало положить на указанный счет имеющиеся у нее деньги. "Кировчанка поспешила обезопасить свои накопления. Она продала имеющиеся у нее акции, сдала в ломбард ювелирные украшения, сняла с банковских вкладов все свои накопления и в течение нескольких дней перевела через банкоматы более 15 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, мвд, росфинмониторинг