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Кировчанка лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на капремонт дома - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Кировчанка лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на капремонт дома
Кировчанка лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на капремонт дома - 20.10.2026, ПРАЙМ
Кировчанка лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на капремонт дома
Обманутая мошенниками 70-летняя жительница города Кирова лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на якобы капремонт дома, возбуждено уголовное дело, сообщило | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:37+0300
2026-10-20T15:37+0300
общество
украина
мвд
росфинмониторинг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874433299.jpg?1792499835
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – ПРАЙМ. Обманутая мошенниками 70-летняя жительница города Кирова лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на якобы капремонт дома, возбуждено уголовное дело, сообщило МВД региона. Злоумышленники отправили пенсионерке сообщение со ссылкой, перейдя по которой она якобы давала согласие на проведение в доме капитального ремонта. Нажав на нее, пожилая женщина получила сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги" и переводе от ее имени денег на счет гражданина Украины. Далее мошенники под видом сотрудника Росфинмониторинга и следователя по экономическим преступлениям сообщили женщине, что она подозревается в спонсировании терроризма. Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела и спасти свои сбережения, пенсионерке надлежало положить на указанный счет имеющиеся у нее деньги. "Кировчанка поспешила обезопасить свои накопления. Она продала имеющиеся у нее акции, сдала в ломбард ювелирные украшения, сняла с банковских вкладов все свои накопления и в течение нескольких дней перевела через банкоматы более 15 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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общество , украина, мвд, росфинмониторинг
Общество , УКРАИНА, МВД, Росфинмониторинг
15:37 20.10.2026
 
Кировчанка лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на капремонт дома

Обманутая в Кирове пенсионерка лишилась 15 миллионов рублей, согласившись на капремонт

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт – ПРАЙМ. Обманутая мошенниками 70-летняя жительница города Кирова лишилась 15 миллионов рублей, дав согласие на якобы капремонт дома, возбуждено уголовное дело, сообщило МВД региона.
Злоумышленники отправили пенсионерке сообщение со ссылкой, перейдя по которой она якобы давала согласие на проведение в доме капитального ремонта. Нажав на нее, пожилая женщина получила сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги" и переводе от ее имени денег на счет гражданина Украины.
Далее мошенники под видом сотрудника Росфинмониторинга и следователя по экономическим преступлениям сообщили женщине, что она подозревается в спонсировании терроризма. Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела и спасти свои сбережения, пенсионерке надлежало положить на указанный счет имеющиеся у нее деньги.
"Кировчанка поспешила обезопасить свои накопления. Она продала имеющиеся у нее акции, сдала в ломбард ювелирные украшения, сняла с банковских вкладов все свои накопления и в течение нескольких дней перевела через банкоматы более 15 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.
После того, как неизвестные перестали выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
 
ОбществоУКРАИНАМВДРосфинмониторинг
 
 
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