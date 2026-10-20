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В Москве к 2030 году будет более 5,3 тысячи промышленных предприятий - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В Москве к 2030 году будет более 5,3 тысячи промышленных предприятий
В Москве к 2030 году будет более 5,3 тысячи промышленных предприятий - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Москве к 2030 году будет более 5,3 тысячи промышленных предприятий
Количество промышленных предприятий в Москве к 2030 году составит более 5,3 тысячи, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:17+0300
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промышленность
россия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Количество промышленных предприятий в Москве к 2030 году составит более 5,3 тысячи, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Владимир Петраков. Второй Московский инвестиционно-промышленный форум проходит в столице с 20 по 25 октября. "У нас в городе сейчас работают порядка 5 тысяч предприятий, если быть точнее, 4750. К 2030 году у нас будет уже 5350 предприятий ", - сказал Петраков на сессии форума. Он отметил, что сегодня в промышленной отрасли столицы задействованы порядка 767 тысяч человек. Согласно прогнозу, к 2030 году этот показатель увеличится до 850 тысяч. "В 30-м году мы планируем, что площадь объектов ОЭЗ "Технополис Москва" будет больше 5 миллионов квадратных метров. В начале 26-го года было 2,1. То есть мы будем продолжать строить", - подчеркнул Петраков. По его словам, в среднем в Москве строится порядка 500 тысяч квадратных метров объектов промышленной инфраструктуры в год. "Это больше, чем строят частные инвесторы", - заключил Петраков.  
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промышленность, россия, москва
Промышленность, РОССИЯ, МОСКВА
12:17 20.10.2026
 
В Москве к 2030 году будет более 5,3 тысячи промышленных предприятий

В Москве к 2030 году будет более 5,3 тысячи промышленных предприятий

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Количество промышленных предприятий в Москве к 2030 году составит более 5,3 тысячи, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Владимир Петраков.
Второй Московский инвестиционно-промышленный форум проходит в столице с 20 по 25 октября.
"У нас в городе сейчас работают порядка 5 тысяч предприятий, если быть точнее, 4750. К 2030 году у нас будет уже 5350 предприятий ", - сказал Петраков на сессии форума.
Он отметил, что сегодня в промышленной отрасли столицы задействованы порядка 767 тысяч человек. Согласно прогнозу, к 2030 году этот показатель увеличится до 850 тысяч.
"В 30-м году мы планируем, что площадь объектов ОЭЗ "Технополис Москва" будет больше 5 миллионов квадратных метров. В начале 26-го года было 2,1. То есть мы будем продолжать строить", - подчеркнул Петраков.
По его словам, в среднем в Москве строится порядка 500 тысяч квадратных метров объектов промышленной инфраструктуры в год.
"Это больше, чем строят частные инвесторы", - заключил Петраков.
 
 
ПромышленностьРОССИЯМОСКВА
 
 
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