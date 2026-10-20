https://1prime.ru/20261020/moskvichi-874441260.html
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт во вторник вечером
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт во вторник вечером - 20.10.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт во вторник вечером
Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок во вторник вечером в связи с интенсивным движением на дорогах, сообщили в столичном... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:44+0300
2026-10-20T18:44+0300
2026-10-20T18:44+0300
бизнес
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок во вторник вечером в связи с интенсивным движением на дорогах, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"В городе - вечерний разъезд. По данным ЦОДД, средняя скорость движения - 26 километров в час. Планируйте маршрут заранее… Чтобы сэкономить время в пути, выбирайте для поездок городской транспорт или выезжайте на авто после 20.00", - говорится в сообщении департамента.
В дептрансе уточнили, что наиболее интенсивное движение фиксируется в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и ряде вылетных магистралей в область.
"А особенно на этих участках: на Ленинградском шоссе в районе МКАД в каждом направлении, на Волоколамском шоссе в районе Волоколамского путепровода по направлению в область, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Свободы", - отмечается в сообщении.
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бизнес
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт во вторник вечером
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт для поездок во вторник вечером
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок во вторник вечером в связи с интенсивным движением на дорогах, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"В городе - вечерний разъезд. По данным ЦОДД, средняя скорость движения - 26 километров в час. Планируйте маршрут заранее… Чтобы сэкономить время в пути, выбирайте для поездок городской транспорт или выезжайте на авто после 20.00", - говорится в сообщении департамента.
В дептрансе уточнили, что наиболее интенсивное движение фиксируется в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и ряде вылетных магистралей в область.
"А особенно на этих участках: на Ленинградском шоссе в районе МКАД в каждом направлении, на Волоколамском шоссе в районе Волоколамского путепровода по направлению в область, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Свободы", - отмечается в сообщении.