https://1prime.ru/20261020/moskvichi-874441260.html

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт во вторник вечером

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт во вторник вечером - 20.10.2026, ПРАЙМ

Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт во вторник вечером

Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок во вторник вечером в связи с интенсивным движением на дорогах, сообщили в столичном... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:44+0300

2026-10-20T18:44+0300

2026-10-20T18:44+0300

бизнес

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт для поездок во вторник вечером в связи с интенсивным движением на дорогах, сообщили в столичном департаменте транспорта. "В городе - вечерний разъезд. По данным ЦОДД, средняя скорость движения - 26 километров в час. Планируйте маршрут заранее… Чтобы сэкономить время в пути, выбирайте для поездок городской транспорт или выезжайте на авто после 20.00", - говорится в сообщении департамента. В дептрансе уточнили, что наиболее интенсивное движение фиксируется в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и ряде вылетных магистралей в область. "А особенно на этих участках: на Ленинградском шоссе в районе МКАД в каждом направлении, на Волоколамском шоссе в районе Волоколамского путепровода по направлению в область, на внутренней стороне МКАД в районе улицы Свободы", - отмечается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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