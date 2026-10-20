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"Нафтогаз" добился ареста российских объектов недвижимости в Осло

"Нафтогаз" добился ареста российских объектов недвижимости в Осло - 20.10.2026, ПРАЙМ

"Нафтогаз" добился ареста российских объектов недвижимости в Осло

Окружной суд Осло разрешил украинской компании "Нафтогаз" наложить арест на пять российских объектов недвижимости в Осло, сообщает газета VG со ссылкой на... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T22:30+0300

2026-10-20T22:30+0300

2026-10-20T22:30+0300

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нафтогаз украины

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Окружной суд Осло разрешил украинской компании "Нафтогаз" наложить арест на пять российских объектов недвижимости в Осло, сообщает газета VG со ссылкой на постановление суда. "Украинская энергетическая компания "Нафтогаз" получила добро от суда на наложение ареста на пять российских объектов собственности в Осло", - говорится в сообщении издания. Решение было вынесено 22 сентября. По данным газеты, речь идет о многоквартирном доме в районе Фрогнер, на который был наложен залог в размере 40 миллиардов крон (4,2 миллиарда долларов), а также о четырех кооперативных квартирах. Четыре из пяти объектов сейчас сдаются внаем, один - пустует. Как утверждает издание, арест будет снят только в том случае, если российский Минюст предоставит гарантию, соответствующую требованию на выплату 40 миллиардов крон. Более того, сверх этой суммы накладываются еще 17 миллиардов крон из-за набежавших процентов и издержек, составляя таким образом 57 миллиардов крон (шесть миллиардов долларов). По данным VG, российскую сторону не уведомляли о ситуации до выхода постановления суда о наложении ареста якобы из опасений, что она может помешать аресту. Отмечается, что впоследствии эту недвижимость могут в принудительном порядке выставить на торги с целью якобы покрытия многомиллиардных требований. Кроме того, как сообщает газета, арест также был наложен на гостевой дом "Русский дом" в Лонгйире (Шпицберген), принадлежащий центру арктического туризма "Грумант" - официальному туроператору российского треста "Арктикуголь". Те же меры коснулись 62 снегоходов, 15 автомобилей и четырех банковских счетов. В начале сентября в Норвегии было арестовано судно "Профессор Молчанов". Это было сделано по решению суда в рамках иска "Нафтогаза". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала арест судна хорошо продуманной операцией и попыткой ограничить присутствие России на Шпицбергене. По ее словам, Россия будет всячески противодействовать попыткам норвежских властей осложнить российскую активность на архипелаге.

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норвегия, нафтогаз украины, украина