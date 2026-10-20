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Глава United Airlines поддержал введение налога на богатство в США - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Глава United Airlines поддержал введение налога на богатство в США
Глава United Airlines поддержал введение налога на богатство в США - 20.10.2026, ПРАЙМ
Глава United Airlines поддержал введение налога на богатство в США
Генеральный директор авиакомпании United Airlines Скотт Кирби в интервью газете New York Times выступил в поддержку введения общенационального налога на... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T20:57+0300
2026-10-20T20:57+0300
бизнес
мировая экономика
сша
united airlines
налог
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874445904.jpg?1792519021
ВАШИНГТОН, 20 окт – ПРАЙМ. Генеральный директор авиакомпании United Airlines Скотт Кирби в интервью газете New York Times выступил в поддержку введения общенационального налога на богатство и резкого повышения налога на наследство, заявив о растущей угрозе социального расслоения в США. "Нам нужен общенациональный налог на богатство — на уровне отдельных штатов это не сработает, потому что люди попросту переедут. И я считаю, что налог на наследство на определенном уровне должен приближаться к 100%. Лично я готов их платить", — передает газета слова Кирби. Он также подчеркнул, что имущественное неравенство стало реальной опасностью для американского общества, которую необходимо устранять на федеральном уровне. По его мнению, региональные налоговые инициативы не дадут результата, поскольку граждане будут просто менять место жительства. По мнению топ-менеджера, американская авиаотрасль переживает тяжелый кризис, поскольку скачок цен на топливо и банкротство Spirit Airlines приведут к убыткам половины публичных авиаперевозчиков страны, а высокая себестоимость полетов заставляет поднимать цены на билеты.
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40
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бизнес, мировая экономика, сша, united airlines, налог
Бизнес, Мировая экономика, США, United Airlines, НАЛОГ
20:57 20.10.2026
 
Глава United Airlines поддержал введение налога на богатство в США

Глава United Airlines счел неравенство угрозой для США и поддержал налог на богатство

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ВАШИНГТОН, 20 окт – ПРАЙМ. Генеральный директор авиакомпании United Airlines Скотт Кирби в интервью газете New York Times выступил в поддержку введения общенационального налога на богатство и резкого повышения налога на наследство, заявив о растущей угрозе социального расслоения в США.
"Нам нужен общенациональный налог на богатство — на уровне отдельных штатов это не сработает, потому что люди попросту переедут. И я считаю, что налог на наследство на определенном уровне должен приближаться к 100%. Лично я готов их платить", — передает газета слова Кирби.
Он также подчеркнул, что имущественное неравенство стало реальной опасностью для американского общества, которую необходимо устранять на федеральном уровне. По его мнению, региональные налоговые инициативы не дадут результата, поскольку граждане будут просто менять место жительства.
По мнению топ-менеджера, американская авиаотрасль переживает тяжелый кризис, поскольку скачок цен на топливо и банкротство Spirit Airlines приведут к убыткам половины публичных авиаперевозчиков страны, а высокая себестоимость полетов заставляет поднимать цены на билеты.
 
БизнесМировая экономикаСШАUnited AirlinesНАЛОГ
 
 
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