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Нацбанк Румынии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5% годовых

Нацбанк Румынии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5% годовых - 20.10.2026, ПРАЙМ

Нацбанк Румынии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5% годовых

Правление Национального банка Румынии приняло решение оставить ключевую ставку на уровне 6,5% годовых на фоне соблюдения бюджетных обязательств перед... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:52+0300

2026-10-20T16:52+0300

2026-10-20T16:52+0300

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КИШИНЕВ 20 окт – ПРАЙМ. Правление Национального банка Румынии приняло решение оставить ключевую ставку на уровне 6,5% годовых на фоне соблюдения бюджетных обязательств перед Евросоюзом, сообщила пресс-служба регулятора. Решение принято в рамках реализации мер фискальной консолидации и среднесрочной программы структурных реформ, согласованной с Европейской комиссией для удержания бюджетного дефицита в допустимых пределах. "Правление единогласно решило сохранить ключевую ставку на уровне 6,50% годовых, а также удержать ставки по депозитным и кредитным операциям", - сообщили в Нацбанке Румынии. Регулятор указал на сохранение среднесрочных рисков, связанных с динамикой цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта и необходимостью строгого выполнения бюджетных показателей. Ранее и. о. премьера Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.

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банки, финансы, румыния, ес, нацбанк