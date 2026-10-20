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Нацбанк Румынии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5% годовых
Нацбанк Румынии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5% годовых - 20.10.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Румынии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5% годовых
Правление Национального банка Румынии приняло решение оставить ключевую ставку на уровне 6,5% годовых на фоне соблюдения бюджетных обязательств перед... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:52+0300
2026-10-20T16:52+0300
2026-10-20T16:52+0300
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КИШИНЕВ 20 окт – ПРАЙМ. Правление Национального банка Румынии приняло решение оставить ключевую ставку на уровне 6,5% годовых на фоне соблюдения бюджетных обязательств перед Евросоюзом, сообщила пресс-служба регулятора.
Решение принято в рамках реализации мер фискальной консолидации и среднесрочной программы структурных реформ, согласованной с Европейской комиссией для удержания бюджетного дефицита в допустимых пределах.
"Правление единогласно решило сохранить ключевую ставку на уровне 6,50% годовых, а также удержать ставки по депозитным и кредитным операциям", - сообщили в Нацбанке Румынии.
Регулятор указал на сохранение среднесрочных рисков, связанных с динамикой цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта и необходимостью строгого выполнения бюджетных показателей.
Ранее и. о. премьера Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить.
В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
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банки, финансы, румыния, ес, нацбанк
Банки, Финансы, РУМЫНИЯ, ЕС, Нацбанк
Нацбанк Румынии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5% годовых
Нацбанк Румынии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5% годовых
КИШИНЕВ 20 окт – ПРАЙМ. Правление Национального банка Румынии приняло решение оставить ключевую ставку на уровне 6,5% годовых на фоне соблюдения бюджетных обязательств перед Евросоюзом, сообщила пресс-служба регулятора.
Решение принято в рамках реализации мер фискальной консолидации и среднесрочной программы структурных реформ, согласованной с Европейской комиссией для удержания бюджетного дефицита в допустимых пределах.
"Правление единогласно решило сохранить ключевую ставку на уровне 6,50% годовых, а также удержать ставки по депозитным и кредитным операциям", - сообщили в Нацбанке Румынии.
Регулятор указал на сохранение среднесрочных рисков, связанных с динамикой цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта и необходимостью строгого выполнения бюджетных показателей.
Ранее и. о. премьера Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить.
В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.