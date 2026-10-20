https://1prime.ru/20261020/nbka-874407827.html
НБКИ назвало регионы с наибольшим средним размером потребительских кредитов
НБКИ назвало регионы с наибольшим средним размером потребительских кредитов - 20.10.2026, ПРАЙМ
НБКИ назвало регионы с наибольшим средним размером потребительских кредитов
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в сентябре зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тюменской областях и в Республике... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T05:18+0300
2026-10-20T05:18+0300
2026-10-20T05:18+0300
финансы
банки
москва
санкт-петербург
хмао
алексей волков
нбки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874407827.jpg?1792462699
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в сентябре зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тюменской областях и в Республике Татарстан, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в сентябре 2026 года был отмечен в Москве (273,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (247,9 тыс. руб.), Московской (220,9 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (191,8 тыс. руб.) областях, а также в Республике Татарстан (189,7 тыс. руб.)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что самое серьезное сокращение среднего чека кредита наличными в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Москва (-20,8%), Республика Саха (Якутия) (-19,1%), Оренбургская область (-16%), Республика Татарстан (-15,9%) и Приморский край (-12,9%).
В свою очередь меньше всего в регионах из топ-30 данный показатель за год сократился в Нижегородской (-3,8%), Воронежской (-4,2%) и Омской (-5,8%) областях, а также Удмуртской Республике (-5,8%) и Ленинградской области (-6,5%).
По данным НБКИ, в сентябре 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 162,9 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% (в сентябре 2025 года - 183,5 тысячи рублей), а с предыдущим месяцем - на 9,1% (в августе 2026 года – 179,2 тысячи рублей). Данный показатель снижается второй месяц подряд, отмечается в сообщении.
"В последнее время средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 160-190 тысяч рублей с тенденцией к некоторому снижению. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
"Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая размеры) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил он.
москва
санкт-петербург
хмао
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, москва, санкт-петербург, хмао, алексей волков, нбки
Финансы, Банки, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ХМАО, Алексей Волков, НБКИ
НБКИ назвало регионы с наибольшим средним размером потребительских кредитов
НБКИ: наибольший средний размер потребительских кредитов в сентябре зафиксирован в Москве
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в сентябре зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тюменской областях и в Республике Татарстан, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в сентябре 2026 года был отмечен в Москве (273,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (247,9 тыс. руб.), Московской (220,9 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (191,8 тыс. руб.) областях, а также в Республике Татарстан (189,7 тыс. руб.)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что самое серьезное сокращение среднего чека кредита наличными в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Москва (-20,8%), Республика Саха (Якутия) (-19,1%), Оренбургская область (-16%), Республика Татарстан (-15,9%) и Приморский край (-12,9%).
В свою очередь меньше всего в регионах из топ-30 данный показатель за год сократился в Нижегородской (-3,8%), Воронежской (-4,2%) и Омской (-5,8%) областях, а также Удмуртской Республике (-5,8%) и Ленинградской области (-6,5%).
По данным НБКИ, в сентябре 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 162,9 тысячи рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2% (в сентябре 2025 года - 183,5 тысячи рублей), а с предыдущим месяцем - на 9,1% (в августе 2026 года – 179,2 тысячи рублей). Данный показатель снижается второй месяц подряд, отмечается в сообщении.
"В последнее время средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 160-190 тысяч рублей с тенденцией к некоторому снижению. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
"Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая размеры) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил он.