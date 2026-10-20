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Около 70% немцев не ощутили снижения цен на АЗС после топливной скидки - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Около 70% немцев не ощутили снижения цен на АЗС после топливной скидки
Около 70% немцев не ощутили снижения цен на АЗС после топливной скидки - 20.10.2026, ПРАЙМ
Около 70% немцев не ощутили снижения цен на АЗС после топливной скидки
Около 70% немцев не ощутило снижения цен на автомобильных заправках после введения властями Германии так называемой "топливной скидки", следует из опроса... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:51+0300
2026-10-20T13:51+0300
бизнес
германия
ближний восток
сша
бундестаг
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БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Около 70% немцев не ощутило снижения цен на автомобильных заправках после введения властями Германии так называемой "топливной скидки", следует из опроса института Civey, проведенного по заказу портала Web.de. Бундестаг в конце сентября одобрил введение в Германии топливной скидки, которая предусматривает снижение налога на бензин и дизельное топливо, а также уменьшение НДС, начисляемого на эти виды горючего. Мера нацелена на стабилизацию цен на горючее, выросших из-за конфликта на Ближнем Востоке. Скидка вступила в силу 1 октября. На вопрос о том, ощущается ли снижение цен на АЗС после введения топливной скидки, 69% немцев дали ответ "нет" или "скорее нет". Лишь 24% заявили, что ощутили действие скидки. Эффект от меры правительства видят в основном молодые немцы. 45% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет заявили о снижении цен на заправках. В возрастной группе от 30 до 39 лет этот показатель составляет 29%. Менее 20% владельцев автомобилей старше 40 лет отметили действие топливной скидки. Опрос проводился с 10 по 19 октября среди 5 тысяч человек. Статистическая погрешность не превышает 2,6 процентных пункта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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бизнес, германия, ближний восток, сша, бундестаг
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Бундестаг
13:51 20.10.2026
 
Около 70% немцев не ощутили снижения цен на АЗС после топливной скидки

Civey: около 70% немцев не ощутили снижения цен на АЗС после топливной скидки

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БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Около 70% немцев не ощутило снижения цен на автомобильных заправках после введения властями Германии так называемой "топливной скидки", следует из опроса института Civey, проведенного по заказу портала Web.de.
Бундестаг в конце сентября одобрил введение в Германии топливной скидки, которая предусматривает снижение налога на бензин и дизельное топливо, а также уменьшение НДС, начисляемого на эти виды горючего. Мера нацелена на стабилизацию цен на горючее, выросших из-за конфликта на Ближнем Востоке. Скидка вступила в силу 1 октября.
На вопрос о том, ощущается ли снижение цен на АЗС после введения топливной скидки, 69% немцев дали ответ "нет" или "скорее нет". Лишь 24% заявили, что ощутили действие скидки.
Эффект от меры правительства видят в основном молодые немцы. 45% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет заявили о снижении цен на заправках. В возрастной группе от 30 до 39 лет этот показатель составляет 29%. Менее 20% владельцев автомобилей старше 40 лет отметили действие топливной скидки.
Опрос проводился с 10 по 19 октября среди 5 тысяч человек. Статистическая погрешность не превышает 2,6 процентных пункта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
БизнесГЕРМАНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАБундестаг
 
 
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