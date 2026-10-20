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Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме

Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме - 20.10.2026, ПРАЙМ

Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме

Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме, заполнив свои газовые хранилища на 64%, сообщила в понедельник телерадиокомпания NOS. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T15:08+0300

2026-10-20T15:08+0300

2026-10-20T15:08+0300

газ

мировая экономика

нидерланды

ес

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме, заполнив свои газовые хранилища на 64%, сообщила в понедельник телерадиокомпания NOS. "Государственная компания Energie Beheer Nederland (EBN) сообщила, что газовые хранилища заполнены на 64%", - передает телеканал. Таким образом, Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа, необходимого для прохождения зимы, и выполнили минимальное требование Евросоюза. Как отмечается, Нидерланды планировали заполнить газовые хранилища к этой зиме на 80%, однако в августе стало ясно, что достичь этой цели уже не удастся: тогда хранилища были заполнены лишь на 45%. Поэтому целевой показатель снизили до 64% - минимального уровня, установленного Евросоюзом для стран-членов.

нидерланды

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, мировая экономика, нидерланды, ес