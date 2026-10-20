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Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме
Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме - 20.10.2026, ПРАЙМ
Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме
Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме, заполнив свои газовые хранилища на 64%, сообщила в понедельник телерадиокомпания NOS. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:08+0300
2026-10-20T15:08+0300
газ
мировая экономика
нидерланды
ес
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме, заполнив свои газовые хранилища на 64%, сообщила в понедельник телерадиокомпания NOS. "Государственная компания Energie Beheer Nederland (EBN) сообщила, что газовые хранилища заполнены на 64%", - передает телеканал. Таким образом, Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа, необходимого для прохождения зимы, и выполнили минимальное требование Евросоюза. Как отмечается, Нидерланды планировали заполнить газовые хранилища к этой зиме на 80%, однако в августе стало ясно, что достичь этой цели уже не удастся: тогда хранилища были заполнены лишь на 45%. Поэтому целевой показатель снизили до 64% - минимального уровня, установленного Евросоюзом для стран-членов.
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газ, мировая экономика, нидерланды, ес
Газ, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС
15:08 20.10.2026
 
Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме

NOS: Нидерланды заполнили газовые хранилища на 64%, достигнув минимального показателя

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа к зиме, заполнив свои газовые хранилища на 64%, сообщила в понедельник телерадиокомпания NOS.
"Государственная компания Energie Beheer Nederland (EBN) сообщила, что газовые хранилища заполнены на 64%", - передает телеканал.
Таким образом, Нидерланды достигли минимального целевого показателя запасов газа, необходимого для прохождения зимы, и выполнили минимальное требование Евросоюза.
Как отмечается, Нидерланды планировали заполнить газовые хранилища к этой зиме на 80%, однако в августе стало ясно, что достичь этой цели уже не удастся: тогда хранилища были заполнены лишь на 45%. Поэтому целевой показатель снизили до 64% - минимального уровня, установленного Евросоюзом для стран-членов.
 
ГазМировая экономикаНИДЕРЛАНДЫЕС
 
 
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