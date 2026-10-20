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Новак назвал специальности в энергетике, которые не заменит ИИ - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Новак назвал специальности в энергетике, которые не заменит ИИ
Новак назвал специальности в энергетике, которые не заменит ИИ - 20.10.2026, ПРАЙМ
Новак назвал специальности в энергетике, которые не заменит ИИ
Инженеры, электромонтеры, электрики – это основные профессии, которые никуда не денутся с развитием искусственного интеллекта, считает вице-премьер РФ Александр | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:05+0300
2026-10-20T19:06+0300
технологии
александр новак
росконгресс
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Инженеры, электромонтеры, электрики – это основные профессии, которые никуда не денутся с развитием искусственного интеллекта, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Мне кажется, что в будущем, помимо основных профессий: инженеров, электромонтеров, электриков, (которые - ред.) никуда не денутся, понадобятся новые профессии, которые смогут в своей работе больше использовать возможности искусственного интеллекта и повышать производительность труда за счет этого", - сказал он в интервью "Детской редакции" "Росконгресса", отвечая на вопрос, какие профессии в энергетике будут нужны через 5-10 лет. По словам Новака, на текущий момент активно развивается использование больших баз данных и использование ИИ и роботов во всех отраслях, в том числе в энергетике. Вице-премьер также отметил, что подготовка кадров должна быть направлена на появление новых профессий и специалистов, которые будут эффективно использовать возможности ИИ.
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технологии, александр новак, росконгресс
Технологии, Александр Новак, Росконгресс
19:05 20.10.2026 (обновлено: 19:06 20.10.2026)
 
Новак назвал специальности в энергетике, которые не заменит ИИ

Новак: инженеры, электромонтеры и электрики никуда не денутся с развитием ИИ

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Инженеры, электромонтеры, электрики – это основные профессии, которые никуда не денутся с развитием искусственного интеллекта, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мне кажется, что в будущем, помимо основных профессий: инженеров, электромонтеров, электриков, (которые - ред.) никуда не денутся, понадобятся новые профессии, которые смогут в своей работе больше использовать возможности искусственного интеллекта и повышать производительность труда за счет этого", - сказал он в интервью "Детской редакции" "Росконгресса", отвечая на вопрос, какие профессии в энергетике будут нужны через 5-10 лет.
По словам Новака, на текущий момент активно развивается использование больших баз данных и использование ИИ и роботов во всех отраслях, в том числе в энергетике.
Вице-премьер также отметил, что подготовка кадров должна быть направлена на появление новых профессий и специалистов, которые будут эффективно использовать возможности ИИ.
 
ТехнологииАлександр НовакРосконгресс
 
 
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