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ОАЭ и Франция подписали ряд соглашений в сфере энергетики и ИИ

ОАЭ и Франция подписали ряд соглашений в сфере энергетики и ИИ - 20.10.2026, ПРАЙМ

ОАЭ и Франция подписали ряд соглашений в сфере энергетики и ИИ

ОАЭ и Франция подписали ряд соглашений в сфере энергетики и искусственного интеллекта, информирует эмиратское информационное агентство WAM. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:59+0300

2026-10-20T12:59+0300

2026-10-20T12:59+0300

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оаэ

франция

adnoc gas

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ДУБАЙ, 20 окт - ПРАЙМ. ОАЭ и Франция подписали ряд соглашений в сфере энергетики и искусственного интеллекта, информирует эмиратское информационное агентство WAM. В частности, были подписаны два контракта между ADNOC Refining и Technip Energies. "Эти контракты касаются проекта по увеличению мощностей нефтепереработки и проекта по разработке экологически чистого авиационного топлива, что отражает продолжающееся промышленное сотрудничество между двумя странами и расширение партнерства в развитии нефтеперерабатывающих мощностей и решений в области экологически чистого топлива", - говорится в публикации. В области искусственного интеллекта и передовых технологий были заключены три меморандума о взаимопонимании (МОВ) с компанией AMI Labs, направленные на укрепление научно-технического сотрудничества и изучение новых применений ИИ в ряде важных секторов. Университет искусственного интеллекта им. Мохаммеда бин Зайеда (MBZUAI) подписал МОВ с AMI Labs для расширения сотрудничества в области исследований и разработок в сфере ИИ, а также для обмена научно-техническим опытом и знаниями. Группа G42 также подписала меморандум о взаимопонимании с AMI Labs для создания рамок стратегического сотрудничества в области облачной вычислительной инфраструктуры и моделей ИИ, а также для изучения возможностей разработки передовых технологических решений и их внедрения в практические приложения. В том же ключе компания Analog подписала еще один меморандум о взаимопонимании с AMI Labs для изучения возможностей интеграции моделей искусственного интеллекта в робототехнику и приложения физического интеллекта. "В энергетическом секторе были достигнуты соглашения, в том числе меморандум о взаимопонимании между ADNOC Gas и Schneider Electric, направленный на оценку передовых технологий и возможностей повышения эффективности работы. Цель - повышение операционной эффективности и использование цифровых и технологических решений для улучшения работы энергетической системы", - говорится в материале агентства.

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мировая экономика, оаэ, франция, adnoc gas, schneider electric