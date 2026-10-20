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Объемы перевалки грузов в портах Дальнего Востока планируют увеличить - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Объемы перевалки грузов в портах Дальнего Востока планируют увеличить
Объемы перевалки грузов в портах Дальнего Востока планируют увеличить - 20.10.2026, ПРАЙМ
Объемы перевалки грузов в портах Дальнего Востока планируют увеличить
Объемы перевалки грузов в портах Дальнего Востока планируется увеличить с 180 миллионов до 300 миллионов тонн, заявил губернатор Приморского края, кандидат на... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:18+0300
2026-10-20T16:18+0300
бизнес
дальний восток
приморский край
арктика
олег кожемяко
владимир путин
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Объемы перевалки грузов в портах Дальнего Востока планируется увеличить с 180 миллионов до 300 миллионов тонн, заявил губернатор Приморского края, кандидат на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олег Кожемяко. "У нас стоит задача увеличить объемы перевалки до 300 миллионов тонн со 180 (миллионов тонн - ред.), что, конечно, само по себе даст возможность открыть окна для, скажем, поставки в наши порты и зерна из центральных регионов России, и угля. Это и контейнерные перевозки, которые идут через страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Кожемяко на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко.
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бизнес, дальний восток, приморский край, арктика, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума
Бизнес, Дальний Восток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, АРКТИКА, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
16:18 20.10.2026
 
Объемы перевалки грузов в портах Дальнего Востока планируют увеличить

Кожемяко: объемы перевалки грузов в портах Дальнего Востока планируется увеличить

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Объемы перевалки грузов в портах Дальнего Востока планируется увеличить с 180 миллионов до 300 миллионов тонн, заявил губернатор Приморского края, кандидат на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Олег Кожемяко.
"У нас стоит задача увеличить объемы перевалки до 300 миллионов тонн со 180 (миллионов тонн - ред.), что, конечно, само по себе даст возможность открыть окна для, скажем, поставки в наши порты и зерна из центральных регионов России, и угля. Это и контейнерные перевозки, которые идут через страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Кожемяко на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко.
 
БизнесДальний ВостокПРИМОРСКИЙ КРАЙАРКТИКАОлег КожемякоВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума
 
 
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