https://1prime.ru/20261020/oblast-874424762.html
В Курской области около 17 тысяч абонентов остались без света
В Курской области около 17 тысяч абонентов остались без света - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Курской области около 17 тысяч абонентов остались без света
Около 17 тысяч абонентов в Октябрьском и Курчатовском районах Курской области попали под отключение электроснабжения после атаки ВСУ на объект энергетики,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:15+0300
2026-10-20T13:15+0300
2026-10-20T13:15+0300
общество
александр хинштейн
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874424762.jpg?1792491319
КУРСК, 20 окт - ПРАЙМ. Около 17 тысяч абонентов в Октябрьском и Курчатовском районах Курской области попали под отключение электроснабжения после атаки ВСУ на объект энергетики, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Во вторник губернатор сообщал, что трое мужчин пострадали в результате атаки украинского БПЛА на объект энергетики в Октябрьском районе.
"Нарушено электроснабжение в Октябрьском и Курчатовском районах, под отключения попали почти 17 тысяч абонентов", - написал Хинштейн в своем канале на платформе"Макс".
Он уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановлению в ближайшее время после обследования территории.
"Держу ситуацию на личном контроле", - отметил глава региона.
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общество , александр хинштейн, всу
Общество , Александр Хинштейн, ВСУ
В Курской области около 17 тысяч абонентов остались без света
В Курской области около 17 тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ
КУРСК, 20 окт - ПРАЙМ. Около 17 тысяч абонентов в Октябрьском и Курчатовском районах Курской области попали под отключение электроснабжения после атаки ВСУ на объект энергетики, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Во вторник губернатор сообщал, что трое мужчин пострадали в результате атаки украинского БПЛА на объект энергетики в Октябрьском районе.
"Нарушено электроснабжение в Октябрьском и Курчатовском районах, под отключения попали почти 17 тысяч абонентов", - написал Хинштейн в своем канале на платформе"Макс".
Он уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановлению в ближайшее время после обследования территории.
"Держу ситуацию на личном контроле", - отметил глава региона.