https://1prime.ru/20261020/oblast-874424762.html

В Курской области около 17 тысяч абонентов остались без света

В Курской области около 17 тысяч абонентов остались без света - 20.10.2026, ПРАЙМ

В Курской области около 17 тысяч абонентов остались без света

Около 17 тысяч абонентов в Октябрьском и Курчатовском районах Курской области попали под отключение электроснабжения после атаки ВСУ на объект энергетики,... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:15+0300

2026-10-20T13:15+0300

2026-10-20T13:15+0300

общество

александр хинштейн

всу

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КУРСК, 20 окт - ПРАЙМ. Около 17 тысяч абонентов в Октябрьском и Курчатовском районах Курской области попали под отключение электроснабжения после атаки ВСУ на объект энергетики, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Во вторник губернатор сообщал, что трое мужчин пострадали в результате атаки украинского БПЛА на объект энергетики в Октябрьском районе. "Нарушено электроснабжение в Октябрьском и Курчатовском районах, под отключения попали почти 17 тысяч абонентов", - написал Хинштейн в своем канале на платформе"Макс". Он уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановлению в ближайшее время после обследования территории. "Держу ситуацию на личном контроле", - отметил глава региона.

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общество , александр хинштейн, всу