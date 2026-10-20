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Назван один из самых безопасных инструментов для частного инвестора

Назван один из самых безопасных инструментов для частного инвестора - 20.10.2026, ПРАЙМ

Назван один из самых безопасных инструментов для частного инвестора

В сегодняшней конъюнктуре российского финансового рынка Облигации федерального займа (ОФЗ) остаются одним из самых понятных и защищенных инструментов для... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T02:02+0300

2026-10-20T02:02+0300

2026-10-20T02:02+0300

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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В сегодняшней конъюнктуре российского финансового рынка Облигации федерального займа (ОФЗ) остаются одним из самых понятных и защищенных инструментов для частного инвестора. Их выпускает Минфин России, а обязательства по ним несет государство. Владелец получает купонный доход — регулярные процентные выплаты, — а в дату погашения ему возвращают номинал. Как отметил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин, сегодня это один из самых безопасных способов вложения средств."Для планирования дохода удобнее всего выбирать выпуски с постоянным купоном. Ставка по ним фиксируется на весь срок обращения, поэтому график поступлений можно рассчитать заранее. Дату погашения инвестор подбирает под свою цель — например, под крупную покупку через несколько лет", - говорит Говырин.Он поясняет, что по данным Минфина, классические ОФЗ остаются основным инструментом внутренних заимствований, и их параметры открыто публикуются для всех участников рынка.На бирже ОФЗ нередко торгуются с дисконтом к номиналу. Если держать такую бумагу до погашения, разница между ценой покупки и суммой возврата станет дополнительным доходом к купонам. Например, при цене 90% от номинала в 1000 рублей облигация обойдется в 900 рублей, а через три года владелец получит полную тысячу. Эта разница — 100 рублей — добавится к купонным выплатам, хотя итоговый результат зависит от налога и комиссий.Важный нюанс — накопленный купонный доход, или НКД. Если инвестор продает бумагу до даты погашения, покупатель компенсирует ему проценты, накопившиеся с последней выплаты. Благодаря этому продавец не теряет заработанную часть купона. При покупке НКД также прибавляется к цене, поэтому итоговая сумма сделки складывается из рыночной стоимости, НКД и комиссии брокера.Для покупки достаточно открыть счет у лицензированного брокера. В карточке выпуска стоит проверить номинал, дату погашения, размер лота и график купонов. Биржевая цена указывается в процентах от номинала — например, 91,79% означает, что бумага стоит 917,9 рубля при номинале 1000. К этой сумме добавятся НКД и комиссия, поэтому итоговые затраты будут выше котировки.При сравнении выпусков ключевой ориентир — доходность к погашению. Этот показатель учитывает и цену покупки, и все будущие выплаты, включая дисконт. По данным Московской биржи, доходность рассчитывается на годовой основе и позволяет сопоставить бумаги с разными сроками и купонами. Но важно помнить: это расчетная величина, а не гарантированный результат.Финальный шаг — оценка налога и тарифов брокера. Доход от погашения и продажи ОФЗ облагается НДФЛ по ставке 13%, если совокупный доход за год не превышает 5 миллионов рублей. "Комиссии зависят от тарифа брокера и объема сделки. Чем тщательнее инвестор просчитывает эти параметры заранее, тем точнее он понимает, сколько действительно принесет вложение", - подытоживает парламентарий.

https://1prime.ru/20261014/minfin-874246912.html

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эксклюзив, финансы, банки, минфин, офз, инвестиции