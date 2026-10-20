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Назван один из самых безопасных инструментов для частного инвестора
Назван один из самых безопасных инструментов для частного инвестора - 20.10.2026, ПРАЙМ
Назван один из самых безопасных инструментов для частного инвестора
В сегодняшней конъюнктуре российского финансового рынка Облигации федерального займа (ОФЗ) остаются одним из самых понятных и защищенных инструментов для... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T02:02+0300
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В сегодняшней конъюнктуре российского финансового рынка Облигации федерального займа (ОФЗ) остаются одним из самых понятных и защищенных инструментов для частного инвестора. Их выпускает Минфин России, а обязательства по ним несет государство. Владелец получает купонный доход — регулярные процентные выплаты, — а в дату погашения ему возвращают номинал. Как отметил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин, сегодня это один из самых безопасных способов вложения средств."Для планирования дохода удобнее всего выбирать выпуски с постоянным купоном. Ставка по ним фиксируется на весь срок обращения, поэтому график поступлений можно рассчитать заранее. Дату погашения инвестор подбирает под свою цель — например, под крупную покупку через несколько лет", - говорит Говырин.Он поясняет, что по данным Минфина, классические ОФЗ остаются основным инструментом внутренних заимствований, и их параметры открыто публикуются для всех участников рынка.На бирже ОФЗ нередко торгуются с дисконтом к номиналу. Если держать такую бумагу до погашения, разница между ценой покупки и суммой возврата станет дополнительным доходом к купонам. Например, при цене 90% от номинала в 1000 рублей облигация обойдется в 900 рублей, а через три года владелец получит полную тысячу. Эта разница — 100 рублей — добавится к купонным выплатам, хотя итоговый результат зависит от налога и комиссий.Важный нюанс — накопленный купонный доход, или НКД. Если инвестор продает бумагу до даты погашения, покупатель компенсирует ему проценты, накопившиеся с последней выплаты. Благодаря этому продавец не теряет заработанную часть купона. При покупке НКД также прибавляется к цене, поэтому итоговая сумма сделки складывается из рыночной стоимости, НКД и комиссии брокера.Для покупки достаточно открыть счет у лицензированного брокера. В карточке выпуска стоит проверить номинал, дату погашения, размер лота и график купонов. Биржевая цена указывается в процентах от номинала — например, 91,79% означает, что бумага стоит 917,9 рубля при номинале 1000. К этой сумме добавятся НКД и комиссия, поэтому итоговые затраты будут выше котировки.При сравнении выпусков ключевой ориентир — доходность к погашению. Этот показатель учитывает и цену покупки, и все будущие выплаты, включая дисконт. По данным Московской биржи, доходность рассчитывается на годовой основе и позволяет сопоставить бумаги с разными сроками и купонами. Но важно помнить: это расчетная величина, а не гарантированный результат.Финальный шаг — оценка налога и тарифов брокера. Доход от погашения и продажи ОФЗ облагается НДФЛ по ставке 13%, если совокупный доход за год не превышает 5 миллионов рублей. "Комиссии зависят от тарифа брокера и объема сделки. Чем тщательнее инвестор просчитывает эти параметры заранее, тем точнее он понимает, сколько действительно принесет вложение", - подытоживает парламентарий.
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эксклюзив, финансы, банки, минфин, офз, инвестиции
Эксклюзив, Финансы, Банки, Минфин, ОФЗ, инвестиции
Назван один из самых безопасных инструментов для частного инвестора
Парламентарий Говырин рассказал, как рассчитать реальную доходность ОФЗ
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В сегодняшней конъюнктуре российского финансового рынка Облигации федерального займа (ОФЗ) остаются одним из самых понятных и защищенных инструментов для частного инвестора. Их выпускает Минфин России, а обязательства по ним несет государство. Владелец получает купонный доход — регулярные процентные выплаты, — а в дату погашения ему возвращают номинал. Как отметил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин, сегодня это один из самых безопасных способов вложения средств.
"Для планирования дохода удобнее всего выбирать выпуски с постоянным купоном. Ставка по ним фиксируется на весь срок обращения, поэтому график поступлений можно рассчитать заранее. Дату погашения инвестор подбирает под свою цель — например, под крупную покупку через несколько лет", - говорит Говырин.
Он поясняет, что по данным Минфина, классические ОФЗ остаются основным инструментом внутренних заимствований, и их параметры открыто публикуются для всех участников рынка.
На бирже ОФЗ нередко торгуются с дисконтом к номиналу. Если держать такую бумагу до погашения, разница между ценой покупки и суммой возврата станет дополнительным доходом к купонам. Например, при цене 90% от номинала в 1000 рублей облигация обойдется в 900 рублей, а через три года владелец получит полную тысячу. Эта разница — 100 рублей — добавится к купонным выплатам, хотя итоговый результат зависит от налога и комиссий.
Важный нюанс — накопленный купонный доход, или НКД. Если инвестор продает бумагу до даты погашения, покупатель компенсирует ему проценты, накопившиеся с последней выплаты. Благодаря этому продавец не теряет заработанную часть купона. При покупке НКД также прибавляется к цене, поэтому итоговая сумма сделки складывается из рыночной стоимости, НКД и комиссии брокера.
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Для покупки достаточно открыть счет у лицензированного брокера. В карточке выпуска стоит проверить номинал, дату погашения, размер лота и график купонов. Биржевая цена указывается в процентах от номинала — например, 91,79% означает, что бумага стоит 917,9 рубля при номинале 1000. К этой сумме добавятся НКД и комиссия, поэтому итоговые затраты будут выше котировки.
При сравнении выпусков ключевой ориентир — доходность к погашению. Этот показатель учитывает и цену покупки, и все будущие выплаты, включая дисконт. По данным Московской биржи, доходность рассчитывается на годовой основе и позволяет сопоставить бумаги с разными сроками и купонами. Но важно помнить: это расчетная величина, а не гарантированный результат.
Финальный шаг — оценка налога и тарифов брокера. Доход от погашения и продажи ОФЗ облагается НДФЛ по ставке 13%, если совокупный доход за год не превышает 5 миллионов рублей. "Комиссии зависят от тарифа брокера и объема сделки. Чем тщательнее инвестор просчитывает эти параметры заранее, тем точнее он понимает, сколько действительно принесет вложение", - подытоживает парламентарий.