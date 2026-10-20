https://1prime.ru/20261020/openai-874446728.html

Суд в США отклонил иск сестры главы OpenAI к брату о домогательствах

Суд в США отклонил иск сестры главы OpenAI к брату о домогательствах - 20.10.2026, ПРАЙМ

Суд в США отклонил иск сестры главы OpenAI к брату о домогательствах

Суд в американском штате Миссури отклонил иск сестры генерального директора OpenAI Сэма Альтмана Энн к своему брату по делу о предполагаемом сексуальном... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T21:42+0300

2026-10-20T21:42+0300

2026-10-20T21:42+0300

общество

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 20 окт - ПРАЙМ. Суд в американском штате Миссури отклонил иск сестры генерального директора OpenAI Сэма Альтмана Энн к своему брату по делу о предполагаемом сексуальном насилии, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости. Сестра Сэма Альтмана Энн обвинила его и других членов семьи в сексуальных домогательствах в детстве. Сам Альтман отверг обвинения, отметив, что его сестра страдает от проблем с психикой. "Суд отклоняет исковые требования истца Энн Альтман с запретом на их повторное предъявление", - говорится в документе.

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