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Суд в США отклонил иск сестры главы OpenAI к брату о домогательствах
Суд в США отклонил иск сестры главы OpenAI к брату о домогательствах - 20.10.2026, ПРАЙМ
Суд в США отклонил иск сестры главы OpenAI к брату о домогательствах
Суд в американском штате Миссури отклонил иск сестры генерального директора OpenAI Сэма Альтмана Энн к своему брату по делу о предполагаемом сексуальном... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T21:42+0300
2026-10-20T21:42+0300
2026-10-20T21:42+0300
общество
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 20 окт - ПРАЙМ. Суд в американском штате Миссури отклонил иск сестры генерального директора OpenAI Сэма Альтмана Энн к своему брату по делу о предполагаемом сексуальном насилии, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости. Сестра Сэма Альтмана Энн обвинила его и других членов семьи в сексуальных домогательствах в детстве. Сам Альтман отверг обвинения, отметив, что его сестра страдает от проблем с психикой. "Суд отклоняет исковые требования истца Энн Альтман с запретом на их повторное предъявление", - говорится в документе.
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общество , сша
Суд в США отклонил иск сестры главы OpenAI к брату о домогательствах
Суд в США отклонил иск сестры гендиректора OpenAI к брату по делу о сексуальном насилии
НЬЮ-ЙОРК, 20 окт - ПРАЙМ. Суд в американском штате Миссури отклонил иск сестры генерального директора OpenAI Сэма Альтмана Энн к своему брату по делу о предполагаемом сексуальном насилии, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Сестра Сэма Альтмана Энн обвинила его и других членов семьи в сексуальных домогательствах в детстве. Сам Альтман отверг обвинения, отметив, что его сестра страдает от проблем с психикой.
"Суд отклоняет исковые требования истца Энн Альтман с запретом на их повторное предъявление", - говорится в документе.