https://1prime.ru/20261020/orban-874443651.html
Орбан раскритиковал проект бюджета Венгрии на 2027 год
Орбан раскритиковал проект бюджета Венгрии на 2027 год - 20.10.2026, ПРАЙМ
Орбан раскритиковал проект бюджета Венгрии на 2027 год
Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал бюджет на 2027 год, представленный премьер-министром страны Петером Мадьяром, за то, что он в перспективе ведет к | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:49+0300
2026-10-20T19:49+0300
2026-10-20T19:49+0300
мировая экономика
венгрия
европа
виктор орбан
бюджет
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БУДАПЕШТ, 20 окт - ПРАЙМ. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал бюджет на 2027 год, представленный премьер-министром страны Петером Мадьяром, за то, что он в перспективе ведет к росту безработицы и предполагает "ампутацию" ряда мер социальной поддержки населения, введенных прошлым правительством. В понедельник Мадьяр представил в парламенте Венгрии проект бюджета на 2027 год. Оппозиционная партия "Фидес" раскритиковала проект за непрозрачность, назвав его "путешествием в Нарнию". "Бюджет на 2027 год - это левый бюджет. Он означает конец эпохи экономики, основанной на труде", - написал Орбан в соцсети Facebook*. По его словам, экономика, основанная на труде, держится на шести опорах: полная занятость, самый низкий корпоративный налог в Европе, поддержка семей, обеспечение семей жильем, 14-я пенсия и снижение коммунальных расходов. Экс-премьер отметил, что повышением налогов для компаний с крупной выручкой "бюджет правительства "Тисы" бьет по работодателям", что в перспективе приведет к сокращению числа рабочих мест, таким образом "Тиса" возвращает безработицу". Орбан также раскритиковал то, что новое правительство "ампутирует" меры поддержки семей и программу льготной ипотеки для молодых семей. Кроме того, "Тиса" не будет выплачивать полностью 14-ю пенсию, как это делал "Фидес", отметил он. Насчет программы субсидирования части коммунальных расходов для населения Орбан признал, что эта мера "кажется, пока сохраняется". "Все это вместе - ошибочная левая экономическая политика. И, как всегда, закончится это плохо. В итоге проиграют все", - подытожил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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мировая экономика, венгрия, европа, виктор орбан, бюджет
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Виктор Орбан, бюджет
Орбан раскритиковал проект бюджета Венгрии на 2027 год
Орбан: бюджет "Тисы" на 2027 год "ампутирует" экономику Венгрии, основанную на труде
БУДАПЕШТ, 20 окт - ПРАЙМ. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал бюджет на 2027 год, представленный премьер-министром страны Петером Мадьяром, за то, что он в перспективе ведет к росту безработицы и предполагает "ампутацию" ряда мер социальной поддержки населения, введенных прошлым правительством.
В понедельник Мадьяр представил в парламенте Венгрии проект бюджета на 2027 год. Оппозиционная партия "Фидес" раскритиковала проект за непрозрачность, назвав его "путешествием в Нарнию".
"Бюджет на 2027 год - это левый бюджет. Он означает конец эпохи экономики, основанной на труде", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
По его словам, экономика, основанная на труде, держится на шести опорах: полная занятость, самый низкий корпоративный налог в Европе, поддержка семей, обеспечение семей жильем, 14-я пенсия и снижение коммунальных расходов.
Экс-премьер отметил, что повышением налогов для компаний с крупной выручкой "бюджет правительства "Тисы" бьет по работодателям", что в перспективе приведет к сокращению числа рабочих мест, таким образом "Тиса" возвращает безработицу".
Орбан также раскритиковал то, что новое правительство "ампутирует" меры поддержки семей и программу льготной ипотеки для молодых семей. Кроме того, "Тиса" не будет выплачивать полностью 14-ю пенсию, как это делал "Фидес", отметил он.
Насчет программы субсидирования части коммунальных расходов для населения Орбан признал, что эта мера "кажется, пока сохраняется".
"Все это вместе - ошибочная левая экономическая политика. И, как всегда, закончится это плохо. В итоге проиграют все", - подытожил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская