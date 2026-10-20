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Курорт "Мамисон" в Северной Осетии посетили почти 60 тысяч туристов
Курорт "Мамисон" в Северной Осетии посетили почти 60 тысяч туристов - 20.10.2026, ПРАЙМ
Курорт "Мамисон" в Северной Осетии посетили почти 60 тысяч туристов
Курорт "Мамисон" в Северной Осетии в период с января по сентябрь 2026 года посетило почти 60 тысяч туристов, рассказали в Минэкономразвития РФ. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:36+0300
2026-10-20T13:36+0300
2026-10-20T13:36+0300
туризм
бизнес
россия
северная осетия
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курорт "Мамисон" в Северной Осетии в период с января по сентябрь 2026 года посетило почти 60 тысяч туристов, рассказали в Минэкономразвития РФ.
В ходе рабочей поездки в Республику Северная Осетия — Алания замминистра экономического развития Сергей Назаров осмотрел транспортную, коммунальную и туристическую инфраструктуру всесезонного курорта "Мамисон".
"По итогам девяти месяцев 2026 года "Мамисон" принял почти 60 тысяч туристов", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в преддверии зимнего сезона инвесторы продолжают строительство и подготовку новых объектов размещения. Так, до конца 2026 года запланировано открытие новых заведений общественного питания и общежития для персонала.
Как отметил Назаров, задачей в настоящее время является обеспечение синхронного развития всей инфраструктуры курорта. "При этом особое внимание необходимо уделить водоснабжению, соблюдению сроков строительства и подготовке к зимнему сезону. Эти вопросы будем последовательно решать вместе с руководством республики, "Кавказ.РФ" и резидентами особой экономической зоны", - добавил он.
При этом отдельное внимание при подготовке к зиме уделяется системе искусственного оснежения трасс. В этом году было дополнительно настроено оборудование, заменены отдельные узлы и агрегаты. "Также проведены работы на отдельных участках трасс, инженерных сетях и объектах обслуживания туристов", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов поделился, что были учтены пожелания гостей по итогам прошлого сезона — служба эксплуатации подготовила удобные переезды между трассами, чтобы начинающие сноубордисты не теряли скорость на отдельных участках склонов.
При этом для семей с детьми делается тюбинговая горка с двумя трассами. "Планируем, что к началу зимнего сезона на курорте будут работать почти 700 мест размещения. Два резидента введут в эксплуатацию ресторан на 200 посадочных мест и гостиницу 3 звезды на 160 мест", - пояснил Юмшанов.
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туризм, бизнес, россия, северная осетия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Северная Осетия
Курорт "Мамисон" в Северной Осетии посетили почти 60 тысяч туристов
Минэкономразвития: курорт "Мамисон" в Северной Осетии посетили почти 60 тысяч туристов
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курорт "Мамисон" в Северной Осетии в период с января по сентябрь 2026 года посетило почти 60 тысяч туристов, рассказали в Минэкономразвития РФ.
В ходе рабочей поездки в Республику Северная Осетия — Алания замминистра экономического развития Сергей Назаров осмотрел транспортную, коммунальную и туристическую инфраструктуру всесезонного курорта "Мамисон".
"По итогам девяти месяцев 2026 года "Мамисон" принял почти 60 тысяч туристов", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в преддверии зимнего сезона инвесторы продолжают строительство и подготовку новых объектов размещения. Так, до конца 2026 года запланировано открытие новых заведений общественного питания и общежития для персонала.
Как отметил Назаров, задачей в настоящее время является обеспечение синхронного развития всей инфраструктуры курорта. "При этом особое внимание необходимо уделить водоснабжению, соблюдению сроков строительства и подготовке к зимнему сезону. Эти вопросы будем последовательно решать вместе с руководством республики, "Кавказ.РФ" и резидентами особой экономической зоны", - добавил он.
При этом отдельное внимание при подготовке к зиме уделяется системе искусственного оснежения трасс. В этом году было дополнительно настроено оборудование, заменены отдельные узлы и агрегаты. "Также проведены работы на отдельных участках трасс, инженерных сетях и объектах обслуживания туристов", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов поделился, что были учтены пожелания гостей по итогам прошлого сезона — служба эксплуатации подготовила удобные переезды между трассами, чтобы начинающие сноубордисты не теряли скорость на отдельных участках склонов.
При этом для семей с детьми делается тюбинговая горка с двумя трассами. "Планируем, что к началу зимнего сезона на курорте будут работать почти 700 мест размещения. Два резидента введут в эксплуатацию ресторан на 200 посадочных мест и гостиницу 3 звезды на 160 мест", - пояснил Юмшанов.