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Deutsche Bank разорвал отношения с Linde из-за гарантий "Русхимальянсу"

Deutsche Bank разорвал отношения с Linde из-за гарантий "Русхимальянсу" - 20.10.2026, ПРАЙМ

Deutsche Bank разорвал отношения с Linde из-за гарантий "Русхимальянсу"

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с немецкой инжиниринговой компанией Linde на фоне споров о выплатах по гарантиям, которыми банк... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:38+0300

2026-10-20T12:38+0300

2026-10-20T12:52+0300

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БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с немецкой инжиниринговой компанией Linde на фоне споров о выплатах по гарантиям, которыми банк обеспечил обязательства Linde перед российской компанией "Русхимальянс", пишет газета Handelsblatt. Deutsche Bank требует от Linde 260 миллионов евро в рамках судебного разбирательства о гарантиях, выданных немецкими банками для обеспечения обязательств Linde перед ее заказчиком "Русхимальянсом". В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Издание уточняет, что компании занимались газовым проектом в Ленинградской области. "Deutsche Bank в превентивном порядке прекратил деловые отношения с Linde, и в нынешних обстоятельствах мы не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с ним", - цитирует газета близкий к Linde источник. Представитель Deutsche Bank в свою очередь заявил, что компания не исполнила обязательство по выплате банку денежных средств. Такую позицию банк уже изложил на судебных слушаниях в земельном суде Франкфурта-на-Майне в июле 2026 года. Handelsblatt напоминает, что иски к Linde также подали предоставившие ей гарантии Hypovereinsbank и Commerzbank. Первый требует 453 миллионов евро, второй - 98 миллионов евро. "Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи", реализует в районе Усть-Луги в Ленинградской области проект комплекса переработки этансодержащего газа и производства СПГ (КПЭГ). В его составе реализуется проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК). В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что ГПК построен уже на 80%. Одним из подрядчиков проекта являлась Linde. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.

ленинградская область

германия

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