https://1prime.ru/20261020/ozon-874435898.html

Ozon потратил 7,5 миллиарда рублей на поддержку владельцев ПВЗ

Ozon потратил 7,5 миллиарда рублей на поддержку владельцев ПВЗ - 20.10.2026, ПРАЙМ

Ozon потратил 7,5 миллиарда рублей на поддержку владельцев ПВЗ

Ozon с начала года потратил уже 7,5 миллиарда рублей на поддержку владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на старте бизнеса, а к концу году эта цифра превысит... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:21+0300

2026-10-20T16:21+0300

2026-10-20T16:21+0300

бизнес

россия

ozon

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Ozon с начала года потратил уже 7,5 миллиарда рублей на поддержку владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на старте бизнеса, а к концу году эта цифра превысит 10 миллиардов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "В 2026 году Ozon инвестирует более 10 миллиардов рублей в финансовую поддержку владельцев пунктов выдачи заказов. За девять месяцев 2026 года Ozon уже выплатил владельцам ПВЗ в качестве финансовой поддержки на старте бизнеса 7,5 миллиарда рублей, а по итогам года эта цифра превысит 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансовую поддержку может получить любой предприниматель, открывающий пункт выдачи Ozon: она предусмотрена специально, чтобы поддержать партнеров на старте их бизнеса. Размер поддержки для одного пункта зависит от города и локации, которые влияют на стоимость аренды и прочие расходы агента - сумма для одной точки за весь период поддержки может достигать 5,28 миллиона рублей. "Среди наших партнеров очень много совсем небольших бизнесов, а для многих - это вообще первый предпринимательский опыт. Одновременно именно такие маленькие предприниматели открытием пунктов обеспечивают людям по всей стране доступность миллионов товаров. Мы поддерживаем партнеров в первые 12 месяцев работы, а для некоторых пунктов поддержка работает бессрочно", – пояснили в компании. Там также напомнили, что за последние три года компания направила на поддержку партнеров около 30 миллиардов рублей. В понедельник Ozon сообщил, что с 1 декабря вводит "агентский платеж" для владельцев ПВЗ. В компании объяснили, что между владельцем точки и маркетплейсом заключен агентский договор, а в соответствии с законодательством партнер должен платить площадке как агенту за предоставленные услуги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ozon