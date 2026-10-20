https://1prime.ru/20261020/peskov-874423531.html
Россия была и будет надежным поставщиком энергоресурсов, заявил Песков
Россия была и будет надежным поставщиком энергоресурсов, заявил Песков - 20.10.2026, ПРАЙМ
Россия была и будет надежным поставщиком энергоресурсов, заявил Песков
Россия была, есть и будет надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:55+0300
2026-10-20T12:55+0300
2026-10-20T13:22+0300
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия была, есть и будет надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил о возможности легализовать перевозку нефти танкерами "теневого флота", в связи с чем журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос, будет ли такая схема полезна для российского рынка и востребована у отечественных компаний.Песков в свою очередь порекомендовал журналистам обратиться в Минэнерго США. "Что касается России, Россия была, есть и будет оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки", - отметил он.
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россия, дмитрий песков
Россия была и будет надежным поставщиком энергоресурсов, заявил Песков
Песков: Россия была, есть и будет надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия была, есть и будет надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Минэнерго США
Крис Райт заявил о возможности легализовать перевозку нефти танкерами "теневого флота", в связи с чем журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос, будет ли такая схема полезна для российского рынка и востребована у отечественных компаний.
Песков
в свою очередь порекомендовал журналистам обратиться в Минэнерго США.
"Что касается России, Россия была, есть и будет оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки", - отметил он.