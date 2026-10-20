https://1prime.ru/20261020/peskov-874423531.html

Россия была и будет надежным поставщиком энергоресурсов, заявил Песков

Россия была и будет надежным поставщиком энергоресурсов, заявил Песков - 20.10.2026, ПРАЙМ

Россия была и будет надежным поставщиком энергоресурсов, заявил Песков

Россия была, есть и будет надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:55+0300

2026-10-20T12:55+0300

2026-10-20T13:22+0300

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Россия была, есть и будет надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил о возможности легализовать перевозку нефти танкерами "теневого флота", в связи с чем журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос, будет ли такая схема полезна для российского рынка и востребована у отечественных компаний.Песков в свою очередь порекомендовал журналистам обратиться в Минэнерго США. ​"Что касается России, Россия была, есть и будет оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки", - отметил он.

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россия, дмитрий песков