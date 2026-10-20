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Поставки китайских грузовиков в Россию за сентябрь выросли вдвое

Поставки китайских грузовиков в Россию за сентябрь выросли вдвое - 20.10.2026, ПРАЙМ

Поставки китайских грузовиков в Россию за сентябрь выросли вдвое

Поставки грузовых автомобилей из Китая в Россию за сентябрь выросли более чем вдвое до максимума с конца прошлого года, свидетельствуют данные китайской... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T07:51+0300

2026-10-20T07:51+0300

2026-10-20T07:51+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поставки грузовых автомобилей из Китая в Россию за сентябрь выросли более чем вдвое до максимума с конца прошлого года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, в сентябре 2026 года Китай экспортировал в Россию грузовых автомобилей на 144,5 миллиона долларов - максимальных с декабря 2025 года. За месяц поставки увеличились в 2,3 раза, а за год выросли на 69%. Суммарно за январь-сентябрь из Поднебесной в РФ прибыло грузовиков на 795 миллионов долларов - в 1,5 раза больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. Среди основных покупателей китайских грузовиков Россия расположилась на первом месте. В пятерку также вошли Австралия (с импортом на почти 144 миллиона долларов), Мексика (100,4 миллиона), Перу (99,5 миллиона) и Бразилия (почти 89 миллионов долларов).

китай

австралия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, китай, австралия, мексика