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Поставки китайских грузовиков в Россию за сентябрь выросли вдвое
Поставки китайских грузовиков в Россию за сентябрь выросли вдвое - 20.10.2026, ПРАЙМ
Поставки китайских грузовиков в Россию за сентябрь выросли вдвое
Поставки грузовых автомобилей из Китая в Россию за сентябрь выросли более чем вдвое до максимума с конца прошлого года, свидетельствуют данные китайской... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T07:51+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поставки грузовых автомобилей из Китая в Россию за сентябрь выросли более чем вдвое до максимума с конца прошлого года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в сентябре 2026 года Китай экспортировал в Россию грузовых автомобилей на 144,5 миллиона долларов - максимальных с декабря 2025 года. За месяц поставки увеличились в 2,3 раза, а за год выросли на 69%.
Суммарно за январь-сентябрь из Поднебесной в РФ прибыло грузовиков на 795 миллионов долларов - в 1,5 раза больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
Среди основных покупателей китайских грузовиков Россия расположилась на первом месте. В пятерку также вошли Австралия (с импортом на почти 144 миллиона долларов), Мексика (100,4 миллиона), Перу (99,5 миллиона) и Бразилия (почти 89 миллионов долларов).
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Поставки китайских грузовиков в Россию за сентябрь выросли вдвое
Поставки китайских грузовиков в Россию за сентябрь выросли более чем вдвое
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поставки грузовых автомобилей из Китая в Россию за сентябрь выросли более чем вдвое до максимума с конца прошлого года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в сентябре 2026 года Китай экспортировал в Россию грузовых автомобилей на 144,5 миллиона долларов - максимальных с декабря 2025 года. За месяц поставки увеличились в 2,3 раза, а за год выросли на 69%.
Суммарно за январь-сентябрь из Поднебесной в РФ прибыло грузовиков на 795 миллионов долларов - в 1,5 раза больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
Среди основных покупателей китайских грузовиков Россия расположилась на первом месте. В пятерку также вошли Австралия (с импортом на почти 144 миллиона долларов), Мексика (100,4 миллиона), Перу (99,5 миллиона) и Бразилия (почти 89 миллионов долларов).