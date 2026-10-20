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Поставки российской меди в Китай достигли максимума с конца 2021 года
Поставки российской меди в Китай достигли максимума с конца 2021 года - 20.10.2026, ПРАЙМ
Поставки российской меди в Китай достигли максимума с конца 2021 года
Поставки российской меди в Китай в сентябре достигли максимума с конца 2021 года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:36+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поставки российской меди в Китай в сентябре достигли максимума с конца 2021 года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в сентябре 2026 года Китай импортировал из России медь на 868,7 миллиона долларов. Это стало максимумом с декабря 2021 года, когда показатель достиг 889,9 миллиона долларов. В месячном выражении объем поставок вырос в 2,9 раза, а в годовом - в 1,7 раза.
Больше всего КНР закупала рафинированную медь и необработанные сплавы (на 783,8 миллиона долларов), медные отходы и лом (на 45,4 миллиона) и медный штейн (на 39,4 миллиона долларов).
Суммарно за январь-сентябрь Поднебесная импортировала российской меди на четверть больше, чем за такой же период год назад - на 4,77 миллиарда долларов.
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россия, мировая экономика, китай, кнр
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
Поставки российской меди в Китай достигли максимума с конца 2021 года
Поставки российской меди в Китай в сентябре достигли максимума с конца 2021 года
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поставки российской меди в Китай в сентябре достигли максимума с конца 2021 года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, в сентябре 2026 года Китай импортировал из России медь на 868,7 миллиона долларов. Это стало максимумом с декабря 2021 года, когда показатель достиг 889,9 миллиона долларов. В месячном выражении объем поставок вырос в 2,9 раза, а в годовом - в 1,7 раза.
Больше всего КНР закупала рафинированную медь и необработанные сплавы (на 783,8 миллиона долларов), медные отходы и лом (на 45,4 миллиона) и медный штейн (на 39,4 миллиона долларов).
Суммарно за январь-сентябрь Поднебесная импортировала российской меди на четверть больше, чем за такой же период год назад - на 4,77 миллиарда долларов.