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Поставки виски из ЕС в Россию в августе упали в 1,7 раза

Поставки виски из ЕС в Россию в августе упали в 1,7 раза - 20.10.2026, ПРАЙМ

Поставки виски из ЕС в Россию в августе упали в 1,7 раза

Поставки виски из Евросоюза в Россию в августе этого года достигли минимума с января, сократившись в 1,7 раза за месяц, свидетельствуют данные Евростата,... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T17:49+0300

2026-10-20T17:49+0300

2026-10-20T17:49+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Поставки виски из Евросоюза в Россию в августе этого года достигли минимума с января, сократившись в 1,7 раза за месяц, свидетельствуют данные Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, за август 2026 года из ЕС в РФ прибыло виски на 13,9 миллиона евро - минимум с января этого же года. За месяц объем поставок упал в 1,7 раза, однако в годовом выражении вырос на 32%. Кроме того в сентябре объединение отправило в Россию коньяк на максимальные с февраля 6,98 миллиона евро. За месяц поставки выросли на 2% - до 6,98 миллиона (+2%). Экспорт бренди достиг 1,96 миллиона (+43%), ликеров - 4,6 миллиона (-11%), текилы - 1,92 миллиона (-57%), а водки - 1,3 миллиона (+53%). Также в сравнительно небольших объемах Россия импортировала из ЕС джин 2208 50 (621 тысяча евро) и ром 2208 40 (594 тысячи).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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