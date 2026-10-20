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Правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП до 3% к 2030 году - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП до 3% к 2030 году
Правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП до 3% к 2030 году - 20.10.2026, ПРАЙМ
Правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП до 3% к 2030 году
Венгерское правительство прогнозирует увеличение годовых темпов экономического роста до более чем 3% к 2030 году, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:23+0300
2026-10-20T12:23+0300
мировая экономика
венгрия
ес
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БУДАПЕШТ, 20 окт - ПРАЙМ. Венгерское правительство прогнозирует увеличение годовых темпов экономического роста до более чем 3% к 2030 году, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Глава оппозиционной партии "Фидес" Янош Бока раскритиковал проект бюджета на следующий год, который Мадьяр представлял в понедельник два часа. Он отметил, что проект не содержит данных об ожидаемой инфляции, госдолге и экономическом росте. "Мы рассчитываем на рост в 2,4% в будущем, 2027 году после 1,7-1,8% в этом году... В 2030 году, как мы надеемся, рост будет уже больше 3%", - сказал Мадьяр в эфире Kossuth Radio. Он добавил, что правительство также ожидает постепенного снижения дефицита государственного бюджета с 4,9% в 2027 году до 2,8% в 2030 году. При этом целевой показатель инфляции был установлен на уровне 3% в год, основываясь на прогнозе центробанка Венгрии. "В этом году государственный долг находится примерно на уровне 77,5% (от ВВП - ред.)... Мы рассчитываем, что в следующем году уже государственный долг снизится до 77,2%, а затем будет и дальше снижаться", - отметил премьер-министр. Представлявшийся накануне новый проект бюджета помимо прочего предполагает сокращение дефицита государственного бюджета с нынешних 8,3% до 4,9%. Прошлое правительство Венгрии в начале года заявляло о дефиците бюджета в 3,9% ВВП в 2026 году, потом повысило прогноз до 5%. После прошедших в апреле парламентских выборов новое правительство партии "Тиса" заявило, что, если Венгрии не будут возвращены замороженные средства из фондов ЕС, дефицит бюджета превысит 8%, но даже при благополучном раскладе будет выше 7%. Ранее Мадьяр также выражал надежду, что рост ВВП сумеет превысить 2% по итогам текущего года.
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192
40
192
40
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мировая экономика, венгрия, ес
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, ЕС
12:23 20.10.2026
 
Правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП до 3% к 2030 году

Премьер Венгрии Мадьяр: темпы экономического роста могут вырасти до 3% к 2030 году

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БУДАПЕШТ, 20 окт - ПРАЙМ. Венгерское правительство прогнозирует увеличение годовых темпов экономического роста до более чем 3% к 2030 году, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Глава оппозиционной партии "Фидес" Янош Бока раскритиковал проект бюджета на следующий год, который Мадьяр представлял в понедельник два часа. Он отметил, что проект не содержит данных об ожидаемой инфляции, госдолге и экономическом росте.
"Мы рассчитываем на рост в 2,4% в будущем, 2027 году после 1,7-1,8% в этом году... В 2030 году, как мы надеемся, рост будет уже больше 3%", - сказал Мадьяр в эфире Kossuth Radio.
Он добавил, что правительство также ожидает постепенного снижения дефицита государственного бюджета с 4,9% в 2027 году до 2,8% в 2030 году. При этом целевой показатель инфляции был установлен на уровне 3% в год, основываясь на прогнозе центробанка Венгрии.
"В этом году государственный долг находится примерно на уровне 77,5% (от ВВП - ред.)... Мы рассчитываем, что в следующем году уже государственный долг снизится до 77,2%, а затем будет и дальше снижаться", - отметил премьер-министр.
Представлявшийся накануне новый проект бюджета помимо прочего предполагает сокращение дефицита государственного бюджета с нынешних 8,3% до 4,9%.
Прошлое правительство Венгрии в начале года заявляло о дефиците бюджета в 3,9% ВВП в 2026 году, потом повысило прогноз до 5%. После прошедших в апреле парламентских выборов новое правительство партии "Тиса" заявило, что, если Венгрии не будут возвращены замороженные средства из фондов ЕС, дефицит бюджета превысит 8%, но даже при благополучном раскладе будет выше 7%.
Ранее Мадьяр также выражал надежду, что рост ВВП сумеет превысить 2% по итогам текущего года.
 
Мировая экономикаВЕНГРИЯЕС
 
 
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