https://1prime.ru/20261020/pravitelstvo-874421912.html

Правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП до 3% к 2030 году

Правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП до 3% к 2030 году - 20.10.2026, ПРАЙМ

Правительство Венгрии прогнозирует рост ВВП до 3% к 2030 году

Венгерское правительство прогнозирует увеличение годовых темпов экономического роста до более чем 3% к 2030 году, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:23+0300

2026-10-20T12:23+0300

2026-10-20T12:23+0300

мировая экономика

венгрия

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874421912.jpg?1792488205

БУДАПЕШТ, 20 окт - ПРАЙМ. Венгерское правительство прогнозирует увеличение годовых темпов экономического роста до более чем 3% к 2030 году, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Глава оппозиционной партии "Фидес" Янош Бока раскритиковал проект бюджета на следующий год, который Мадьяр представлял в понедельник два часа. Он отметил, что проект не содержит данных об ожидаемой инфляции, госдолге и экономическом росте. "Мы рассчитываем на рост в 2,4% в будущем, 2027 году после 1,7-1,8% в этом году... В 2030 году, как мы надеемся, рост будет уже больше 3%", - сказал Мадьяр в эфире Kossuth Radio. Он добавил, что правительство также ожидает постепенного снижения дефицита государственного бюджета с 4,9% в 2027 году до 2,8% в 2030 году. При этом целевой показатель инфляции был установлен на уровне 3% в год, основываясь на прогнозе центробанка Венгрии. "В этом году государственный долг находится примерно на уровне 77,5% (от ВВП - ред.)... Мы рассчитываем, что в следующем году уже государственный долг снизится до 77,2%, а затем будет и дальше снижаться", - отметил премьер-министр. Представлявшийся накануне новый проект бюджета помимо прочего предполагает сокращение дефицита государственного бюджета с нынешних 8,3% до 4,9%. Прошлое правительство Венгрии в начале года заявляло о дефиците бюджета в 3,9% ВВП в 2026 году, потом повысило прогноз до 5%. После прошедших в апреле парламентских выборов новое правительство партии "Тиса" заявило, что, если Венгрии не будут возвращены замороженные средства из фондов ЕС, дефицит бюджета превысит 8%, но даже при благополучном раскладе будет выше 7%. Ранее Мадьяр также выражал надежду, что рост ВВП сумеет превысить 2% по итогам текущего года.

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венгрия, ес