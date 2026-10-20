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Узбекистан предложил сделать "ШОС-инвест" постоянной площадкой для бизнеса

Узбекистан предложил сделать "ШОС-инвест" постоянной площадкой для бизнеса - 20.10.2026, ПРАЙМ

Узбекистан предложил сделать "ШОС-инвест" постоянной площадкой для бизнеса

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил сделать бизнес-форум "ШОС-инвест", прошедший в Ташкенте в этом году, постоянно действующей платформой. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:40+0300

2026-10-20T11:40+0300

2026-10-20T11:57+0300

мировая экономика

узбекистан

ташкент

душанбе

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов предложил сделать бизнес-форум "ШОС-инвест", прошедший в Ташкенте в этом году, постоянно действующей платформой."В этом году в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума состоялся бизнес-форум "ШОС-инвест". Предлагаем придать ему характер постоянно действующей платформы", - сказал Арипов на заседании совета глав правительств стран ШОС в широком составе в Душанбе.Премьер-министр Узбекистана выразил готовность провести очередной такой форум в республике уже в следующем году.По его оценке, особое внимание в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) требуют также вопросы расширения взаимодействия в сферах науки, технологий, инноваций с упором на совместные исследования, обмен технологиями и развитие искусственного интеллекта."Приглашаем страны ШОС принять участие в форуме ШОС по искусственному интеллекту и новым цифровым решениям, который состоится в 2027 году в Ташкенте. Помимо этого, предлагаем запустить открытый многоязычный корпус данных ШОС", - добавил Арипов.Он также предложил запустить программу технологического взаимодействия в сфере водной и энергетической эффективности до 2035 года, которая заложит технологическую основу для устойчивого развития стран ШОС.ШОС - постоянно действующая межправительственная международная организация. Сообщество ШОС на сегодня насчитывает 27 стран, сообщил ранее во вторник генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев.

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мировая экономика, узбекистан, ташкент, душанбе, шос