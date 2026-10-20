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Премьер КНР призвал страны ШОС к координации поставок энергоносителей

Премьер КНР призвал страны ШОС к координации поставок энергоносителей - 20.10.2026, ПРАЙМ

Премьер КНР призвал страны ШОС к координации поставок энергоносителей

Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в нынешних условиях должны в тесной координации обеспечивать производство и поставки традиционных... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:14+0300

2026-10-20T12:14+0300

2026-10-20T12:14+0300

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в нынешних условиях должны в тесной координации обеспечивать производство и поставки традиционных энергоносителей, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС. Заседание Совета проходит 20 октября в столице Таджикистана Душанбе. "В настоящее время энергетическая безопасность привлекает к себе все больше внимания международного сообщества. В этой связи страны ШОС должны в тесной координации обеспечивать производство и поставки традиционных энергоносителей", - сказал Ли Цян. Премьер Госсовета КНР также призвал ускорить переход к зеленой и низкоуглеродной энергетике. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия. Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

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мировая экономика, китай, кнр, таджикистан, шос, госсовет