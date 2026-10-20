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Премьер КНР призвал страны ШОС упрощать процедуры для торговли и инвестиций - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Премьер КНР призвал страны ШОС упрощать процедуры для торговли и инвестиций
Премьер КНР призвал страны ШОС упрощать процедуры для торговли и инвестиций - 20.10.2026, ПРАЙМ
Премьер КНР призвал страны ШОС упрощать процедуры для торговли и инвестиций
Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо упрощать процедуры для торговли и инвестиций и не допускать возведения торговых барьеров для... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T12:50+0300
2026-10-20T12:50+0300
мировая экономика
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шос
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо упрощать процедуры для торговли и инвестиций и не допускать возведения торговых барьеров для обеспечения стабильных и бесперебойных глобальных цепочек поставок, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС. Заседание Совета проходит 20 октября в столице Таджикистана Душанбе. "Важно прилагать больше усилий для взаимосвязанности рынков и отраслевого сопряжения. В этой связи следует упрощать процедуры для торговли и инвестиций и не допускать возведения торговых барьеров для обеспечения стабильных и бесперебойных глобальных цепочек поставок и производства", - сказал Ли Цян. Премьер Госсовета КНР также призвал укреплять торговое и экономическое сотрудничество стран ШОС, несмотря на различия в ресурсном потенциале. "У каждого государства есть свои сильные и слабые стороны в ресурсах, технике и других областях. Это не помеха сотрудничеству, а наоборот, преимущество. ШОС должна и далее содействовать региональной экономической интеграции",- отметил он. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия. Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
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мировая экономика, китай, кнр, таджикистан, шос, госсовет
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ТАДЖИКИСТАН, ШОС, Госсовет
12:50 20.10.2026
 
Премьер КНР призвал страны ШОС упрощать процедуры для торговли и инвестиций

Премьер КНР Ли Цян призвал страны ШОС не допускать возведения торговых барьеров

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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо упрощать процедуры для торговли и инвестиций и не допускать возведения торговых барьеров для обеспечения стабильных и бесперебойных глобальных цепочек поставок, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на заседании Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета проходит 20 октября в столице Таджикистана Душанбе.
"Важно прилагать больше усилий для взаимосвязанности рынков и отраслевого сопряжения. В этой связи следует упрощать процедуры для торговли и инвестиций и не допускать возведения торговых барьеров для обеспечения стабильных и бесперебойных глобальных цепочек поставок и производства", - сказал Ли Цян.
Премьер Госсовета КНР также призвал укреплять торговое и экономическое сотрудничество стран ШОС, несмотря на различия в ресурсном потенциале.
"У каждого государства есть свои сильные и слабые стороны в ресурсах, технике и других областях. Это не помеха сотрудничеству, а наоборот, преимущество. ШОС должна и далее содействовать региональной экономической интеграции",- отметил он.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан и Монголия. Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
 
Мировая экономикаКИТАЙКНРТАДЖИКИСТАНШОСГоссовет
 
 
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