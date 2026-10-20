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Премьер Молдавии не исключил обращения к МВФ за финансовой поддержкой

Премьер Молдавии не исключил обращения к МВФ за финансовой поддержкой - 20.10.2026, ПРАЙМ

Премьер Молдавии не исключил обращения к МВФ за финансовой поддержкой

Правительство Молдавии обсудит с миссией Международного валютного фонда возможность запуска новой нефинансовой программы сотрудничества, но не исключает в... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T13:18+0300

2026-10-20T13:18+0300

2026-10-20T13:18+0300

финансы

мировая экономика

молдавия

мвф

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КИШИНЕВ, 20 окт – ПРАЙМ. Правительство Молдавии обсудит с миссией Международного валютного фонда возможность запуска новой нефинансовой программы сотрудничества, но не исключает в дальнейшем обращения к фонду за финансовой поддержкой, сказал премьер-министр страны Василий Тофан. Ранее Молдавия и МВФ на экспертном уровне договорились о трехлетней программе координации политики без выделения кредитов. Она направлена на поддержку структурных реформ, макроэкономической стабильности и европейской интеграции республики, однако фонд не сообщал об утверждении документа советом директоров. "В настоящее время у нас нет программы, и миссия МВФ приезжает, чтобы изучить возможность запуска новой. Однако на начальном этапе она будет без финансирования", - отметил молдавский премьер в эфире кишиневского телеканала Exclusive TV. По словам Тофана, власти пока не исходят из необходимости программы с финансовой составляющей. Он добавил, что даже при ее появлении соответствующее решение, вероятно, может быть принято не ранее второй половины 2027 года. "На данный момент мы не рассматриваем возможность получения траншей, но видим пользу от программы с МВФ, поскольку она дисциплинирует", - добавил глава молдавского правительства. Предыдущая программа сотрудничества Молдавии с МВФ завершилась 19 октября 2025 года. Молдавия не смогла получить последние два транша на общую сумму около 170 миллионов долларов из-за невыполнения ряда обязательств, в том числе в сфере бюджетной дисциплины и контроля государственных расходов.

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финансы, мировая экономика, молдавия, мвф