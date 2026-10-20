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Чистая прибыль GM за 9 месяцев выросла на 21% - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль GM за 9 месяцев выросла на 21%
Чистая прибыль GM за 9 месяцев выросла на 21% - 20.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль GM за 9 месяцев выросла на 21%
Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2026 года выросла на 21% в годовом выражении... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:41+0300
2026-10-20T14:41+0300
бизнес
финансы
сша
general motors
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2026 года выросла на 21% в годовом выражении - до 7,267 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 7,94 доллара с 6,64 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Общая выручка автогиганта составила 141,665 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 1,4%. В третьем квартале компания получила чистую прибыль в 3,335 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный прошлогодний период. Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,73 доллара с 1,35 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль достигла 3,7 доллара при прогнозе в 3,69 доллара. Выручка автогиганта увеличилась в годовом выражении на 2,9%, составив 50,015 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку на уровне 48,77 миллиарда долларов. Как указывает компания, квартальный объем продаж составил 1,028 миллиарда автомобилей, что на 5,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Компания также обновила финансовые прогнозы на текущий год. Теперь GM прогнозирует скорректированный показатель EBIT по итогам года в 14,5-15,5 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 14-16 миллиарда, следует из релиза. Скорректированная разводненная прибыль на акцию по итогам года теперь ожидается в диапазоне 12,75-13,75 доллара вместо прежних 12-14 долларов. Кроме того, совет директоров компании одобрил новую программу обратного выкупа акций на сумму 20 миллиардов долларов, говорится в сообщении. Акции General Motors на предварительных торгах в США дешевеют на 4,5%. GM выпускает легковые и грузовые автомобили. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В его портфель входят бренды Chevrolet, Buick, Cadillac и GMC. Штат компании составляет более 90 тысяч сотрудников во всем мире.
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бизнес, финансы, сша, general motors, chevrolet
Бизнес, Финансы, США, General Motors, Chevrolet
14:41 20.10.2026
 
Чистая прибыль GM за 9 месяцев выросла на 21%

Чистая прибыль General Motors за 9 месяцев выросла на 21%, до 7,267 миллиарда долларов

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗавод General Motors
Завод General Motors - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2026 года выросла на 21% в годовом выражении - до 7,267 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 7,94 доллара с 6,64 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Общая выручка автогиганта составила 141,665 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 1,4%.
В третьем квартале компания получила чистую прибыль в 3,335 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный прошлогодний период.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,73 доллара с 1,35 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль достигла 3,7 доллара при прогнозе в 3,69 доллара. Выручка автогиганта увеличилась в годовом выражении на 2,9%, составив 50,015 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку на уровне 48,77 миллиарда долларов.
Как указывает компания, квартальный объем продаж составил 1,028 миллиарда автомобилей, что на 5,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Компания также обновила финансовые прогнозы на текущий год. Теперь GM прогнозирует скорректированный показатель EBIT по итогам года в 14,5-15,5 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 14-16 миллиарда, следует из релиза.
Скорректированная разводненная прибыль на акцию по итогам года теперь ожидается в диапазоне 12,75-13,75 доллара вместо прежних 12-14 долларов.
Кроме того, совет директоров компании одобрил новую программу обратного выкупа акций на сумму 20 миллиардов долларов, говорится в сообщении.
Акции General Motors на предварительных торгах в США дешевеют на 4,5%.
GM выпускает легковые и грузовые автомобили. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В его портфель входят бренды Chevrolet, Buick, Cadillac и GMC. Штат компании составляет более 90 тысяч сотрудников во всем мире.
 
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