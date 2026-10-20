https://1prime.ru/20261020/pribyl-874416543.html

Чистая прибыль "Северстали" за 9 месяцев снизилась на 61%

Чистая прибыль "Северстали" за 9 месяцев снизилась на 61% - 20.10.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Северстали" за 9 месяцев снизилась на 61%

Чистая прибыль "Северстали" по МСФО по итогам трех первых кварталов 2026 года снизилась на 61% в годовом выражении и составила 19,293 миллиарда рублей, сообщила | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:18+0300

2026-10-20T11:18+0300

2026-10-20T12:45+0300

алексей мордашов

северсталь

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874416543.jpg?1792489538

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО по итогам трех первых кварталов 2026 года снизилась на 61% в годовом выражении и составила 19,293 миллиарда рублей, сообщила компания."Чистая прибыль за девять месяцев 2026 года снизилась на 61% г/г и составила 19 293 миллиона рублей против 49 739 миллионов рублей годом ранее", - сказано в сообщении.Снижение чистой прибыли обусловлено главным образом снижением операционной прибыли и финансовых доходов, поясняется там.При этом выручка уменьшилась на 10%, до 488,41 миллиарда рублей, из-за падения средних цен реализации металлопродукции и увеличения доли полуфабрикатов в структуре продаж. Показатель EBITDA уменьшился на 28%, до 82,321 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 17% против 21% годом ранее.Общий долг на конец отчетного периода вырос до 71,06 миллиарда рублей в сравнении с 60,059 миллиарда рублей на конец 2025 года. Чистый долг на 30 сентября текущего года составил 49,556 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 0,47.По итогам третьего квартала чистая прибыль выросла на 17% в годовом выражении и составила 15,174 миллиарда рублей. Выручка снизилась на 3%, до 173,535 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 13%, до 39,981 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 23% против 20% годом ранее."Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей мордашов, северсталь