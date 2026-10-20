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Приставы взыскивают с лидера группы "Ногу свело!" почти 84 тысячи рублей
Приставы взыскивают с лидера группы "Ногу свело!" почти 84 тысячи рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Приставы взыскивают с лидера группы "Ногу свело!" почти 84 тысячи рублей
Судебные приставы взыскивают с лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) почти 84 тысячи рублей задолженности по налогам,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T03:41+0300
2026-10-20T03:41+0300
2026-10-20T03:41+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Судебные приставы взыскивают с лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) почти 84 тысячи рублей задолженности по налогам, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В отношении исполнителя открыли три исполнительных производства. Одно из них - налог в размере отрицательного сальдо ЕНС, сумма принудительного взыскания составляет более 83 674 рубля. Два остальных связаны с неуплаченной в установленный срок госпошлиной.
В 2023 году Минюст РФ включил Покровского в реестр иноагентов. Он распространил в своем Telegram-канале и на платформе YouTube материалы с антироссийской позицией, в том числе в пользу Украины, указывалось в судебных материалах. Покровский оспаривал это решение в судебном порядке во всех инстанциях, в том числе в Верховном суде, но безуспешно.
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Бизнес, РОССИЯ, УКРАИНА, YouTube, Верховный суд
Приставы взыскивают с лидера группы "Ногу свело!" почти 84 тысячи рублей
Приставы взыскивают с лидера группы "Ногу свело!" Покровского почти 84 тысячи рублей
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Судебные приставы взыскивают с лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) почти 84 тысячи рублей задолженности по налогам, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В отношении исполнителя открыли три исполнительных производства. Одно из них - налог в размере отрицательного сальдо ЕНС, сумма принудительного взыскания составляет более 83 674 рубля. Два остальных связаны с неуплаченной в установленный срок госпошлиной.
В 2023 году Минюст РФ включил Покровского в реестр иноагентов. Он распространил в своем Telegram-канале и на платформе YouTube материалы с антироссийской позицией, в том числе в пользу Украины, указывалось в судебных материалах. Покровский оспаривал это решение в судебном порядке во всех инстанциях, в том числе в Верховном суде, но безуспешно.