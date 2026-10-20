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Товарооборот между Россией и Китаем качественно улучшается

Товарооборот между Россией и Китаем качественно улучшается - 20.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Китаем качественно улучшается

Товарооборот между Россией и Китаем качественно улучшается, в нем растет доля товаров с высокой добавленной стоимостью, особенно в российском экспорте в Китай... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:34+0300

2026-10-20T11:34+0300

2026-10-20T11:38+0300

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китай

распп

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем качественно улучшается, в нем растет доля товаров с высокой добавленной стоимостью, особенно в российском экспорте в Китай говорится в аналитическом докладе Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) "Торгово-экономические отношения РФ и КНР в 2027 году", который есть у РИА Новости. "Российско-китайские торгово-экономические отношения в 2025-2027 годах развиваются под воздействием комплекса разнонаправленных факторов, которые формируют уникальную конфигурацию двустороннего взаимодействия", - сообщается в докладе. Первый фактор, по мнению его авторов, - это институциональная зрелость отношений. Так, в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического партнерства и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Этот институциональный фундамент обеспечивает плотность контактов на высшем уровне и устойчивость двусторонних связей даже в условиях глобальной турбулентности. Для бизнеса это, в свою очередь, гарант стабильности, отметили авторы доклада. Второй фактор, указывают они, - это санкционное давление. Западные ограничения против России продолжают стимулировать переориентацию российских внешнеэкономических связей на восточное направление, говорится в материале. "Китай стал не просто "компенсатором" утраченных рынков, но и ключевым технологическим и инвестиционным партнером. И хотя переориентация товарных потоков продолжается, РАСПП фиксирует значительное улучшение "качества" торговли - то есть рост в ней доли товаров с высокой добавленной стоимостью (особенно в российском экспорте в Китай)", - подчеркивается в докладе. Так, если в 2022-2024 годах рост товарооборота обеспечивался преимущественно "эффектом замещения", то с 2025 года наблюдается переход к более сложной модели - производственной кооперации, локализации и инвестиционному сотрудничеству, указали авторы доклада.

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россия, мировая экономика, китай, распп