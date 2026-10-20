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Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана
Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана - 20.10.2026, ПРАЙМ
Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана
Объем прямых инвестиций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в экономику Таджикистана в 2025 году составил более 350 миллионов долларов,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:21+0300
2026-10-20T11:21+0300
россия
мировая экономика
таджикистан
душанбе
шос
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ДУШАНБЕ, 20 окт – ПРАЙМ. Объем прямых инвестиций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в экономику Таджикистана в 2025 году составил более 350 миллионов долларов, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода. "В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Таджикистан из государств-членов ШОС, составил лишь немногим более 350 млн долларов. Эти цифры свидетельствуют о колоссальном незадействованном потенциале нашего инвестиционного сотрудничества, который существенно уступает динамике торговых связей", - сказал Расулзода на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе. Он также призвал страны ШОС активизировать совместную работу по созданию благоприятных условий для притока капитала, реализации масштабных кооперационных проектов и развитию производственной инфраструктуры.
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россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, ШОС
11:21 20.10.2026
 
Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана

Расулзода: прямые инвестиции стран ШОС в Таджикистан в 2025 году составили $350 миллионов

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ДУШАНБЕ, 20 окт – ПРАЙМ. Объем прямых инвестиций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в экономику Таджикистана в 2025 году составил более 350 миллионов долларов, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода.
"В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Таджикистан из государств-членов ШОС, составил лишь немногим более 350 млн долларов. Эти цифры свидетельствуют о колоссальном незадействованном потенциале нашего инвестиционного сотрудничества, который существенно уступает динамике торговых связей", - сказал Расулзода на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.
Он также призвал страны ШОС активизировать совместную работу по созданию благоприятных условий для притока капитала, реализации масштабных кооперационных проектов и развитию производственной инфраструктуры.
 
РОССИЯМировая экономикаТАДЖИКИСТАНДушанбеШОС
 
 
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