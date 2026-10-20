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Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана

Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана - 20.10.2026, ПРАЙМ

Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана

Объем прямых инвестиций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в экономику Таджикистана в 2025 году составил более 350 миллионов долларов,... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:21+0300

2026-10-20T11:21+0300

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ДУШАНБЕ, 20 окт – ПРАЙМ. Объем прямых инвестиций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в экономику Таджикистана в 2025 году составил более 350 миллионов долларов, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода. "В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Таджикистан из государств-членов ШОС, составил лишь немногим более 350 млн долларов. Эти цифры свидетельствуют о колоссальном незадействованном потенциале нашего инвестиционного сотрудничества, который существенно уступает динамике торговых связей", - сказал Расулзода на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе. Он также призвал страны ШОС активизировать совместную работу по созданию благоприятных условий для притока капитала, реализации масштабных кооперационных проектов и развитию производственной инфраструктуры.

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россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, шос