https://1prime.ru/20261020/rasulzod-874417079.html
Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана
Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана - 20.10.2026, ПРАЙМ
Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана
Объем прямых инвестиций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в экономику Таджикистана в 2025 году составил более 350 миллионов долларов,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:21+0300
2026-10-20T11:21+0300
2026-10-20T11:21+0300
россия
мировая экономика
таджикистан
душанбе
шос
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874417079.jpg?1792484496
ДУШАНБЕ, 20 окт – ПРАЙМ. Объем прямых инвестиций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в экономику Таджикистана в 2025 году составил более 350 миллионов долларов, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода.
"В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Таджикистан из государств-членов ШОС, составил лишь немногим более 350 млн долларов. Эти цифры свидетельствуют о колоссальном незадействованном потенциале нашего инвестиционного сотрудничества, который существенно уступает динамике торговых связей", - сказал Расулзода на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.
Он также призвал страны ШОС активизировать совместную работу по созданию благоприятных условий для притока капитала, реализации масштабных кооперационных проектов и развитию производственной инфраструктуры.
таджикистан
душанбе
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, ШОС
Расулзода оценил объем прямых инвестиций стран ШОС в экономику Таджикистана
Расулзода: прямые инвестиции стран ШОС в Таджикистан в 2025 году составили $350 миллионов
ДУШАНБЕ, 20 окт – ПРАЙМ. Объем прямых инвестиций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в экономику Таджикистана в 2025 году составил более 350 миллионов долларов, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода.
"В 2025 году объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Таджикистан из государств-членов ШОС, составил лишь немногим более 350 млн долларов. Эти цифры свидетельствуют о колоссальном незадействованном потенциале нашего инвестиционного сотрудничества, который существенно уступает динамике торговых связей", - сказал Расулзода на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Душанбе.
Он также призвал страны ШОС активизировать совместную работу по созданию благоприятных условий для притока капитала, реализации масштабных кооперационных проектов и развитию производственной инфраструктуры.