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Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей
Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится более чем на 2,4 тысячи рублей и составит свыше 30 тысяч рублей,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T04:30+0300
2026-10-20T04:30+0300
россия
финансы
сергей чирков
татьяна голикова
социальный фонд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874407535.jpg?1792459808
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится более чем на 2,4 тысячи рублей и составит свыше 30 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей - до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров", - сказал Чирков. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют с 1 февраля на 6,8% и дополнительно с 1 апреля на​ на 3,3%.
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россия, финансы, сергей чирков, татьяна голикова, социальный фонд
РОССИЯ, Финансы, Сергей Чирков, Татьяна Голикова, Социальный фонд
04:30 20.10.2026
 
Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей

Чирков: средняя пенсия для неработающих россиян в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится более чем на 2,4 тысячи рублей и составит свыше 30 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей - до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров", - сказал Чирков.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют с 1 февраля на 6,8% и дополнительно с 1 апреля на​ на 3,3%.
 
РОССИЯФинансыСергей ЧирковТатьяна ГоликоваСоциальный фонд
 
 
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