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Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей

Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ

Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится более чем на 2,4 тысячи рублей и составит свыше 30 тысяч рублей,... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T04:30+0300

2026-10-20T04:30+0300

2026-10-20T04:30+0300

россия

финансы

сергей чирков

татьяна голикова

социальный фонд

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится более чем на 2,4 тысячи рублей и составит свыше 30 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей - до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров", - сказал Чирков. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют с 1 февраля на 6,8% и дополнительно с 1 апреля на​ на 3,3%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сергей чирков, татьяна голикова, социальный фонд