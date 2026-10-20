https://1prime.ru/20261020/razmer-874407535.html
Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей
Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится более чем на 2,4 тысячи рублей и составит свыше 30 тысяч рублей,... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T04:30+0300
2026-10-20T04:30+0300
2026-10-20T04:30+0300
россия
финансы
сергей чирков
татьяна голикова
социальный фонд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874407535.jpg?1792459808
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится более чем на 2,4 тысячи рублей и составит свыше 30 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей - до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров", - сказал Чирков.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют с 1 февраля на 6,8% и дополнительно с 1 апреля на на 3,3%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, сергей чирков, татьяна голикова, социальный фонд
РОССИЯ, Финансы, Сергей Чирков, Татьяна Голикова, Социальный фонд
Средний размер пенсии по старости в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей
Чирков: средняя пенсия для неработающих россиян в 2027 году вырастет на 2,4 тысячи рублей
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится более чем на 2,4 тысячи рублей и составит свыше 30 тысяч рублей, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей - до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров", - сказал Чирков.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют с 1 февраля на 6,8% и дополнительно с 1 апреля на на 3,3%.