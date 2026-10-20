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ФАС: 11 регионов перешли на эталонный принцип формирования затрат ТСО

ФАС: 11 регионов перешли на эталонный принцип формирования затрат ТСО - 20.10.2026, ПРАЙМ

ФАС: 11 регионов перешли на эталонный принцип формирования затрат ТСО

Порядка 11 регионов России полностью перешли на эталонный принцип формирования операционных затрат территориальных электросетевых организаций (ТСО), сообщил... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T12:10+0300

2026-10-20T12:10+0300

2026-10-20T12:10+0300

россия

херсонская область

максим шаскольский

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874420868.jpg?1792487458

СОЧИ, 20 окт - ПРАЙМ. Порядка 11 регионов России полностью перешли на эталонный принцип формирования операционных затрат территориальных электросетевых организаций (ТСО), сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в ходе Всероссийской тарифной конференции. "В части регулирования сетевого комплекса подходит к концу первый год применения эталонного принципа регулирования операционных расходов. Переход идет поэтапно, а в 2028 году планируется полностью перейти на определение операционных расходов ТСО с применением эталона затрат... Регионы в целом адаптировались к новым подходам, и сегодня эталоны стали частью практики тарифного регулирования. Одиннадцать регионов перешли уже на 100% эталонов по сетям", - сказал он. Правительство России ввело с 2026 года эталонный принцип формирования операционных затрат ТСО, то есть меры, ограничивающие предельные операционные расходы территориальных сетевых организаций, оказывающих услуги передачи электроэнергии. Как подчеркивали в ФАС, изменения направлены на обеспечение надежности и качества энергоснабжения за счет достаточности средств на содержание сетей. Для ряда ТСО были введены исключения, в частности, пока нововведения не касаются организаций на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В ФАС поясняли, что в 2026 году 30% операционных расходов ТСО будут рассчитываться с применением эталонов, а также регионального коэффициента, коэффициента учета влияния сроков эксплуатации и коэффициента распределения сетей по территории региона. В 2027 году эта доля будет доведена до 70%, а с 2028 года операционные расходы будут определяться только исходя из эталонов затрат ТСО.

херсонская область

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россия, херсонская область, максим шаскольский